Госсовет КНР создаст восемь новых органов

Пекин, 14 марта 2018, 04:56 — REGNUM Госсовет КНР, являющийся высшим государственным исполнительным органом страны, предложил на первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва, высшего законодательного органа страны план реструктуризации ведомств, находящихся в его подчинении, передает агентство «Синьхуа».
Помимо сокращения количества министерств и комиссий до 26 при упразднении одних, слиянии других и создании абсолютно новых, план подразумевает также создание восьми агентств, которые подлежат утверждению вновь сформированному Госсовету.
Согласно плану, предлагается создать следующие агентства:
- Государственная администрация управления рынком
- Государственная администрация телевидения и радио
- Комиссия по регулирования банков и страхования
- Государственное агентство развития международного сотрудничества
- Государственная администрация медицинского страхования
- Государственная администрация запасов и резервов
- Государственная администрация по делам миграции
- Государственная администрация лесного и пастбищного хозяйства
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Ранее ИА REGNUM сообщало список новых министерств в подчинении Госсовета. В общем счете, в случае одобрения предложения Госсовета, будет упразднено 8 министерств и 7 ведомств. Со списком можно ознакомиться ниже.
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