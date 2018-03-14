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Госсовет КНР создаст восемь новых органов

Политика

Ранее Госсовет предложил реформировать министерства в его подчинении, сейчас предлагает создать новые администрации и комиссии

Пекин, 14 марта 2018, 04:56 — REGNUM  Госсовет КНР, являющийся высшим государственным исполнительным органом страны, предложил на первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва, высшего законодательного органа страны план реструктуризации ведомств, находящихся в его подчинении, передает агентство «Синьхуа».

Помимо сокращения количества министерств и комиссий до 26 при упразднении одних, слиянии других и создании абсолютно новых, план подразумевает также создание восьми агентств, которые подлежат утверждению вновь сформированному Госсовету.

Согласно плану, предлагается создать следующие агентства:

  • Государственная администрация управления рынком
  • Государственная администрация телевидения и радио
  • Комиссия по регулирования банков и страхования
  • Государственное агентство развития международного сотрудничества
  • Государственная администрация медицинского страхования
  • Государственная администрация запасов и резервов
  • Государственная администрация по делам миграции
  • Государственная администрация лесного и пастбищного хозяйства

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Ранее ИА REGNUM сообщало список новых министерств в подчинении Госсовета. В общем счете, в случае одобрения предложения Госсовета, будет упразднено 8 министерств и 7 ведомств. Со списком можно ознакомиться ниже.

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Политика Китая

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