Госсовет КНР создаст восемь новых органов

Пекин, , 04:56 — REGNUM Госсовет КНР, являющийся высшим государственным исполнительным органом страны, предложил на первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва, высшего законодательного органа страны план реструктуризации ведомств, находящихся в его подчинении, передает агентство «Синьхуа».

Помимо сокращения количества министерств и комиссий до 26 при упразднении одних, слиянии других и создании абсолютно новых, план подразумевает также создание восьми агентств, которые подлежат утверждению вновь сформированному Госсовету.

Согласно плану, предлагается создать следующие агентства:

Государственная администрация управления рынком

Государственная администрация телевидения и радио

Комиссия по регулирования банков и страхования

Государственное агентство развития международного сотрудничества

Государственная администрация медицинского страхования

Государственная администрация запасов и резервов

Государственная администрация по делам миграции

Государственная администрация лесного и пастбищного хозяйства

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Ранее ИА REGNUM сообщало список новых министерств в подчинении Госсовета. В общем счете, в случае одобрения предложения Госсовета, будет упразднено 8 министерств и 7 ведомств. Со списком можно ознакомиться ниже.

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