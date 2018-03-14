«За порочное поведение»: сенатор США призвал к новым санкциям против России

Вашингтон, , 04:58 — REGNUM Призыв к американскому президенту Дональду Трампу ввести новые антироссийские санкции в связи с отравлением в Великобритании Сергей Скрипаля прозвучал со стороны Роберта Менендеса, члена Комитета по международным отношениям Сената. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

Комментируя заявление британского премьер-министра Терезы Мэй об «ответственности России» за то, что бывший полковник ГРУ Скрипаль пострадал от нервно-паралитического яда, якобы произведенного в России, Менендес заявил:

«Вчерашнее заявление премьер-министра Май еще раз убедительно доказывает, что разрушительное и порочное поведение России по всему миру должно иметь реальные последствия».

По словам сенатора, американский закон 1991 г. о борьбе с химическим и биологическим оружием и борьбе с военными преступлениями требует, чтобы президент определил, действительно ли «государство использовало химическое оружие». В случае положительного ответа на это государство должны быть наложены санкции.

Менендес сравнил Россию с Северной Кореей. При этом сенатор ошибся в названии страны, в которой был отравлен упомянутый им брат главы Северной Кореи Ким Чен Нам (погиб в Малайзии).

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«Например, администрация Трампа назвала Северную Корею государством — спонсором терроризма после отравления родственника Ким Чен Ына в Таиланде, — сказал Менендес. — Администрации следует также рассмотреть вопрос о том, должно ли это определение быть применено к России».

Менендес призвал администрацию Трампа «признать опасность, которую российское правительство продолжает демонстрировать американцам» и «друзьям» США «по всему миру».

«Соединенные Штаты и многие союзники Соединенного Королевства должны быть готовы поддержать такую позицию после этой наглой атаки», — сказал Менендес.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 марта Трамп провел телефонные переговоры с Мэй, по итогам которых в Белом доме заявили:

«Президент Трамп сказал, что США солидарны с Великобританией в том, что российское правительство должно дать однозначные ответы относительно того, как могло получиться, что было применено нервно-паралитическое вещество».

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