Отравление Скрипаля: Россия отказалась отвечать на ультиматум Мэй

Лондон, , 04:17 — REGNUM Британская сторона не получила ответа на свой ультиматум, предъявленный России в связи с отравлением в городе Солсбери (Великобритания) Сергей Скрипаля, бывшего полковника ГРУ, сообщает Reuters.

Пресс-секретарь посольства России в Великобритании, комментируя заявления британской стороны, заявила:

«Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона до тех пор, пока не получит образцы химического вещества».

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Напомним, скандал вокруг отравления Скрипаля вступил в новую фазу после заявления британского премьер-министра Терезы Мэй об ответственности России за случившееся. По ее словам, причастность Москвы к инциденту «весьма вероятна».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 марта Мэй дала российским властям 24 часа на объяснения, пригрозив «более серьезными ответными мерами». Комментируя это заявление, официальный представитель российского МИД Мария Захарова спросила:

«Кому это они 24 часа дают?»

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