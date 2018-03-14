Скандал с отравлением Скрипаля: Трамп согласился с Мэй

Вашингтон, , 03:38 — REGNUM Антироссийское заявление британского премьер-министра Терезы Мэй о том, что Москва должна ответить за отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, которое произошло на территории Великобритании, поддержано американским президентом Дональдом Трампом, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс, пишет Рolitics Нome.

Уточняется, что 13 марта Трамп побеседовал с Мэй по телефону на тему инцидента со Скрипалем и его дочерью.

«Премьер-министр изложила выводы правительства Великобритании о том, что, весьма вероятно, Россия несет ответственность за нападение на Сергея и ЮлиюСкрипаль», — напомнила Сандерс.

«Президент Трамп сказал, что США солидарны с Великобританией в том, что российское правительство должно дать однозначные ответы относительно того, как могло получиться, что было применено нервно-паралитическое вещество», — пояснила она.

Напомним, 13 марта, комментируя ситуацию с отравленным в городе Солсбери (Великобритания) шпионившим на британскую разведку Скрипалем и его дочерью, Мэй заявила, что Россия хотела таким образом атаковать Британию, либо — перестала контролировать химическое оружие.

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Отметим, что в России запасы нервно-паралитического яда «Новичок», который упомянула Мэй, уничтожены, что подтверждено на уровне Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

13 марта газета The Times написала, что в ответ на отравление Скрипаля Лондон может провести секретную кибератаку против России. Отмечалось, что соответствующую киберпрограмму разрабатывают британское министерство обороны и Центр правительственной связи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российское посольство в Лондоне обратилось в британский МИД за разъяснениями в связи с угрозами кибератаки.

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