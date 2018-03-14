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«Не на одной волне с Трампом»: назван возможный мотив отставки Тиллерсона

Политика

Предпочтение отдано «ястребу»

Москва, 14 марта 2018, 02:30 — REGNUM  Разногласия с президентом США Дональдом Трампом могут быть возможной причиной отставки Рекса Тиллерсона с поста американского госсекретаря, заявил член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

«Возможная причина отставки Тиллерсона — разногласия с Трампом по Ирану», — написал Пушков.

По словам российского сенатора, Тиллерсон выступал за сохранение так называемой ядерной сделки с Ираном. Новый же госсекретарь Майк Помпео — «сторонник самой жесткой линии».

«В этом качестве он может гораздо больше подходить Трампу. Особенно если тот решится на войну», — считает Пушков.

Российский сенатор подчеркивает, что антироссийское заявление Тиллерсона по делу Сергей Скрипаля ему не помогло — «не спасло от увольнения».

«Он явно был не на одной волне с Трампом по ряду вопросов, — считает Пушков. — Помпео — твердый «ястреб» и по Ирану, и по КНДР, сторонник применения силы, и это нравится Трампу».

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Напомним, Тиллерсон отправлен в отставку 13 марта. На его место Трамп назначил Помпео.

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Увольнение Тиллерсона произошло на волне введения новых антииранских санкций и неоднозначных шагов в отношении Северной Кореи.

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Обвинения в адрес России Тиллерсон высказал накануне своей отставки, поддержав британского премьер-министра Терезу Мэй.

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Америка и ее «враги»: КНДР и Иран

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