Александр Жилин, , 02:10 — REGNUM

Сразу хочу сказать, что в его убийстве мог быть заинтересован кто угодно, только не Кремль. Если бы мы хотели его ликвидировать, то он скончался бы через год-полтора после обмена на нашего разведчика. Такие средства пролонгированного действия есть и они весьма эффективны. Кроме того, для наших спецслужб эта особь представляет собой совершенно выпотрошенный информационный труп. Ничего угрожающего Кремлю он априори не мог ни сообщить, ни тем более предпринять.

Была вброшена версия, что это может быть выгодно некой третьей стороне. К примеру, вечно пьяному и неадекватному Порошенко или ведущему игру с Западом Лукашенко, который, как утверждают эксперты, очень заинтересован в максимальном обострении отношений между Россией и Западом.

Эта версия тоже не очень состоятельна. Дело в том, что в случае несанкционированного Лондоном покушения на Скрипаля третьей стороной, соответствующие британские государственные структуры вели бы себя совершенно иначе. Всем им, включая спецслужбы, потребовалось бы время, чтобы определиться, что произошло, кто за этим стоит и какие цели преследуются заказчиками теракта?

Чтобы ответить на эти вопросы, надо привлечь разного рода специалистов и экспертов. Выполнить ряд важных экспертиз, проанализировать полученные данные и только потом приступать к разработке и расследованию версий с привлечением агентурной сети. Подчёркиваю, на всё это нужно время.

В случае со Скрипалём всё произошло совершенно иначе. Заказчик и исполнитель — Кремль — был назван сразу после покушения, без каких-либо доказательств и расследований, что называется, с колёс. С привлечением к этой спецоперации самых высокопоставленных британских чиновников, включая министра иностранных дел и даже премьер-министра. Политиков такого ранга не пользуют по вызову, а готовят их заявления заранее.

Всё происходило по написанному. Судите сами.

CNN вбросило фейк, Тереза Мэй просто зачитала заголовок этой информационной непотребщины, выдав его за исключительное доказательство вины России. Так низко не опускался ни один из британских премьеров. И это серьёзный разведпризнак. Значит, ставки высоки, а намерения атаковать русских согласованы с англосакской вертикалью и глобальными планировщиками.

Никто ничего не собирался никому доказывать и расследовать. Виновный — Кремль — был определен еще на стадии написания сценария провокации, как спускового крючка нового залпа антирусских санкций и кибер-информационнойинтервенции…

Согласно легенде, негодяя-предателярусские отравили спецсредством Новичок. Это боевое отравляющее средство третьего поколения, которое было выпущено в СССР еще в 1964 году. Изготовить его сегодня — не проблема. Прекурсоры для его получения являются обычными органофосфатными соединениями, которые могут быть изготовлены на химических заводах по производству химических удобрений или пестицидов.

В советское время это средство размещалось на западном ударном направлении в Прикарпатском военном округе на аэродромах Стрый, Ивано-Франковск, Мукачево и на бывшей атомной военной авиабазе фронтовых бомбардировщиков Черляны. А также в Польше, Венгрии, ГДР и Болгарии.

Так что заполучить его британские спецслужбы могли без всяких проблем. Хотя не факт, что на самом деле применяли именно это средство. Ибо, как можно отравить двух особей в кафе ядовитым веществом в газообразном или аэрозольном состоянии таким образом, чтобы все остальные посетители остались живы и невредимы?

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что заказчиком этой провокации является официальный Лондон. А исполнителем может быть кто угодно, от британских спецслужб, до частных структур, специализирующихся на выполнении деликатных поручений этих самых спецслужб.