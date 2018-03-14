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«Офтальмолог», «Кракен», «Монарх» лидируют в выборе названий оружия ВС РФ

Политика

«Язь» и «Карась» борются на второе место

Москва, 14 марта 2018, 02:04 — REGNUM  Финальный этап по выбору названий новейших российских вооружений стартовал на сайте Минобороны РФ.

Российское ведомство выбрало 50 наиболее популярных названий для каждого образца вооружения. К настоящему времени специальный сервис на сайте посетили более 870 тысяч пользователей, причем около трети — иностранцы.

«Посетителями направлено более 245 тысяч предложений с названиями для образцов новейших российских стратегических вооружений», — сообщили в Минобороны.

Самым популярным названием для боевого лазерного комплекса стал «Офтальмолог» (22,78%), на втором месте — «Горыныч» (16,54%), на третьем — «Вий» (13,94%).

Предложенные для беспилотного подводного аппарата, который может быть оснащен как обычными, так и ядерными боеприпасами, наиболее популярные названия следующие: «Кракен» (33,99%), «Язь» (17,0%) и «Карась» (16,63%).

Крылатую ракету неограниченной дальности с ядерной энергоустановкой предложили назвать так: «Император/Монарх» (41,31%), «Пальмира» (21,84%) и «Ватник» (12,19%).

«Голосование на сайте военного ведомства по выбору названий оружия продлится до 16 марта», — уточнили в Минобороны РФ.

Напомним, названия вышеречисленным видам вооружений предложил придумать президент РФ Владимир Путин во время своего выступления перед Федеральным собранием 1 марта. Название «Пальмира» для крылатой ракеты предложил глава Чечни Рамзан Кадыров.

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Президент РФ предложил придумать названия новым вооружениям

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