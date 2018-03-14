Пушков: «Нафтогаз» опоздал с уверениями в надежности транзита через Украину

Москва, , 01:30 — REGNUM Заверения украинского «Нафтогаза» в том, что транзит российского голубого топлива через территорию Украины надежен, уже бесполезны, заявил член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Комментируя заявления пресс-службы «Нафтогаза», распространенное 13 марта, о том, что «Украина — надежный партнер» Европейского союза и «способна обеспечивать транзит в самых сложных ситуациях», Пушков заявил:

«Нафтогаз теперь пытается доказать «надежность и безопасность» транзита газа через Украину. Но поздно пить боржоми. Раньше надо было думать и доказывать, не доводя отношений с поставщиком до крайней точки. Сами себя наказали».

Напомним, 13 марта глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что расторжение контрактов с «Нафтогазом» займет порядка двух лет.

Читайте подробнее: Миллер: На расторжение контрактов с «Нафтогазом» может уйти два года

После этого «Нафтогаз» распространил заявление, в котором транзит газа через Украину назван «экономически выгодным» и безопасным для ЕС:

«А также — является самым безопасным маршрутом, так как мы не занимаемся газовым шантажом».

Называя «Газпром» «хроническим больным, страдающим гипотонией» («иногда происходят «случайные» резкие снижения давления в пиковые морозы, что приводит к рискам срыва работы ГТС»), в украинской компании заявили:

«После неудачных попыток российского монополиста создать искусственную газовую зимнюю кризис, вся Европа убедилась, что Украина — надежный партнер, который способен обеспечивать транзит в самых сложных ситуациях».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 марта главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона в рамках иска в трибунал Гааги о «захвате Россией активов в Крыму» рассчитывает на получение компенсации в размере восьми миллиардов долларов.

Читайте подробнее: Крымский иск «Нафтогаза» к России: «Не видать Киеву ни денег, ни имущества»

Читайте ранее в этом сюжете: Миллер: На расторжение контрактов с «Нафтогазом» может уйти два года