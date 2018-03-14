Эксперт по химоружию: обвинения Мэй в адрес России выглядят несерьезно

Москва, , 00:29 — REGNUM Обвинения России в отравлении в городе Солсбери (Великобритания) бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля выглядят несерьезно, заявил эксперт по химическому оружию Антон Уткин в интервью телеканалу НТВ.

Комментируя заявление британского премьер-министра Терезы Мэй о том, что отравление бывшего российского гражданина, шпионившего на разведку Великобритании, совершено по указке из России, Уткин заявил:

«Вы увидели лежащее орудие убийства, если этот молоток произведен в Австралии, вы теперь будете говорить, что австралийцы повинны в этом убийстве? Выглядит несерьезно».

Напомним, Скрипаль и его дочь были госпитализированы 4 марта в Солсбери в тяжелом состоянии. Анализы показали, что они отравлены нервно-паралитическим веществом.

Как только стало известно о характере отравления, из Лондона посыпались обвинения в адрес Москвы, поскольку Скрипаль — российский эмигрант, осужденный за шпионаж, помилованный и переехавший в Британию в результате обмена.

Сначала Россию обвиняли на уровне британского МИД, затем подключилась глава правительства. Она не только объявила Россию виновной в отравлении Скрипаля, но и назвала вещество, которым он был отравлен — нервно-паралитический газ «Новичок».

Отметим, что в Совфеде заявили: запасы этого газа в России уничтожены под контролем Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Выступая в британском парламенте, Мэй заявила, что «есть только два правдоподобных объяснения тому, что произошло в Солсбери»:

«Либо это прямое действие государства против нашей страны, либо российское правительство потеряло контроль над потенциально катастрофически разрушительным нервно-паралитическим веществом и позволило ему попасть в руки третьих лиц».

В России потребовали объяснений: в британский МИД направлена нота протеста. Британские нападки поддержали Вашингтон и Брюссель. В МИД Эстонии заявили, что полностью доверяют мнению властей Великобритании.

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