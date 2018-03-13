Посольство РФ требует разъяснений от Лондона в связи с угрозами кибератаки

Лондон, , 23:58 — REGNUM Посольство России в Лондоне обратилось к МИД Великобритании за разъяснениями в связи с угрозами совершения кибератаки против Москвы в ответ на инцидент с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Посольство официально запросило у МИД Великобритании объяснений относительно угроз кибератаки, прозвучавших в парламенте и средствах массовой информации», — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Подчёркивается, что российская сторона «со всей серьёзностью относится к нарушениям в сфере кибербезопасности».

Напомним, ранее сегодня газета The Times сообщила, что Лондон в ответ на отравление Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери может осуществить секретную кибератаку против России.

По информации издания, атаке могут подвергнуться российские правительственные сайты и порталы, которые, по мнению британских властей, распространяют недостоверные новости.

Как было отмечено, киберпрограмму разрабатывают министерство обороны Соединённого Королевства совместно с Центром правительственной связи.

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