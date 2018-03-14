Среда, 14 Марта 2018 года
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Спикер Госдумы посетит Волгоград

Политика

Планируются встречи с общественностью региона

Москва, 14 марта 2018, 00:01 — REGNUM  Сегодня, 14 марта, спикер Госдумы Вячеслав Володин в рамках работы депутатов в регионах, посетит город Волгоград. Волгоградская область входит в регион, от которого он был избран депутатом.

В ходе поездки Володин осмотрит реконструированную больницу скорой медицинской помощи, которую он уже посещал в 2016 году. На сегодняшний день медучреждение, которое до этого не ремонтировалось 40 лет, почти полностью обновлено.

В ходе своей рабочей поездки спикер нижней палаты парламента встретится с общественностью области, в том числе с представителями социально ориентированных НКО, сообщили в управлении Госдумы по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ. Володин обсудит с участниками встречи вопросы развития социальной сферы, здравоохранения, а также вопросы реализации послания президента РФ Федеральному собранию.

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Государственная дума РФ VII созыва

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