Спикер Госдумы посетит Волгоград

Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 14 марта, спикер Госдумы Вячеслав Володин в рамках работы депутатов в регионах, посетит город Волгоград. Волгоградская область входит в регион, от которого он был избран депутатом.

В ходе поездки Володин осмотрит реконструированную больницу скорой медицинской помощи, которую он уже посещал в 2016 году. На сегодняшний день медучреждение, которое до этого не ремонтировалось 40 лет, почти полностью обновлено.

В ходе своей рабочей поездки спикер нижней палаты парламента встретится с общественностью области, в том числе с представителями социально ориентированных НКО, сообщили в управлении Госдумы по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ. Володин обсудит с участниками встречи вопросы развития социальной сферы, здравоохранения, а также вопросы реализации послания президента РФ Федеральному собранию.