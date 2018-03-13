Эстония мощно поддержала Великобританию в деле об отравлении Скрипаля

Таллин, , 22:55 — REGNUM Сильнейшую солидарность и глубочайшую озабоченность по ситуации с отравлением в Англии Сергея Скрипаля выразил Великобритании министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер, сообщается 13 марта на сайте эстонского МИДа.

МИД Эстонии глубоко встревожилось бездоказательными рассказами о причастности России к отравлению бывшего офицера ГРУ и предателя Скрипаля и посчитало, что такие действия поставили под угрозу жизнь сотен людей.

Министр иностранных дел Эстонии заявил, что этот случай является первым случаем применения химического оружия в Европе со времен Второй мировой войны.

Свен Миксер незамедлительно заявил, что полностью доверяет мнению властей Великобритании, обвиняющих Россию, и призвал власти РФ подтвердить уничтожение химоружия.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Британии Тереза Мэй обсудили отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и договорились обсудить его со своими союзниками и партнёрами, именуя этот инцидент как «нападение в Солсбери».

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