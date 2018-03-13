Посольство России в Лондоне направило в МИД Великобритании ноту протеста

Лондон, , 22:45 — REGNUM Посольство Российской Федерации в Великобритании направило в министерство иностранных дел этой страны ноту протеста с заявлением о непричастности Москвы к инциденту с отравлением бывшего полковника Главного разведывательного управления Геншатаба ВС России Сергея Скрипаля, шпионившего на Великобританию, и его дочери Юлии. Об этом сегодня, 13 марта, сообщает пресс-служба посольства.

«Сегодня посольство направило в МИД Великобритании ноту, в которой вновь заявляется о непричастности России к инциденту в Солсбери и подчёркивается необходимость совместного расследования», — сказано в заявлении российского дипломатического ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая перед парламентом, заявила, что высока вероятность причастности России к отравлению Скрипаля.

При этом Мэй потребовала от России до конца дня 13 марта дать ответ на предъявленные бездоказательные обвинения.

Официальная Москва ответила, что Лондон занимается провокациями и организовывает очередную информационно-политическую атаку на Россию. РФ категорически отвергает любые обвинения в причастности к инциденту в Солсбери, где был отравлен Скрипаль, и не будет давать никаких ответов на британский ультиматум.

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