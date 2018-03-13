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Исполнять обязанности госсекретаря США будет заместитель Рекса Тиллерсона

Политика

Отправленный в отставку Рекс Тиллерсон продолжит возглавлять госдепартамент США до конца марта

Вашингтон, 13 марта 2018, 21:59 — REGNUM  Временно исполнять обязанности госсекретаря США в связи с отставкой с этого поста Рекса Тиллерсона до назначения нового руководителя ведомства будет его заместитель Джон Салливан.

Как сообщил Тиллерсон журналистам, выступая с заявлением по своей отставке, все свои обязанности он передаст Салливану в полночь 31 марта.

В остающийся срок своих полномочий Рекс Тиллерсон намерен заняться административными вопросами и обеспечением плавной передачи руководства госдепартаментом Майку Помпео.

Напомним, ранее сегодня президент США Дональд Трамп объявил об отставке Рекса Тилларсона с поста госсекретаря и назначении на этот пост нынешнего директора ЦРУ Майка Помпео.

На освобождающийся пост главы разведывательного управления будет назначена Джина Хаспел, которая станет первой женщиной в этой должности.

Для назначения обе кандидатуры ещё должны быть утверждены сенатом США.

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Увольнение Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США

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