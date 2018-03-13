Начались продажи билетов на регулярные авиарейсы между Россией и Египтом

Москва, , 21:42 — REGNUM Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что сегодня, 13 марта, стартовала продажа билетов на регулярные авиарейсы между Россией и Египтом, которых не было более двух с половиной лет. Об этом сегодня сообщила пресс-служба авиакомпании.

Сообщается, что с сегодняшнего дня открыта продажа авиабилетов на рейсы из Москвы в Каир и обратно. Предполагается, что первый такой рейс будет совершен 11 апреля.

В «Аэрофлоте» отметили, что полеты будут осуществляться три раза в неделю на воздушных судах Airbus A320. В Москве рейсы будут отправляться и прибывать в терминале F международного аэропорта «Шереметьево».

Уже составлено расписание полетов. Время в нем указано местное.

В расписании сказано, что рейс SU400 будет еженедельно вылетать из столицы по понедельникам, средам и субботам в 20:50, а прибывать в Каир — в 00:25. Обратный рейс — SU401 будет еженедельно вылетать из Каира по вторникам, четвергам и воскресеньям. Самолет в Москву из Каира вылетит в 01:25, а в столице приземлится в 06:50.

Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в 2015 году после того, как в небе над Синайским полуостровом был взорван террористами российский пассажирский самолет А321 авиакомпании «Когалым-Авиа». Погибли 224 человека.

Египетским властям понадобилось более чем два с половиной года, чтобы решить проблему с безопасностью в своих воздушных гаванях.