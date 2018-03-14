«НЕГРАЖДАНСТВО»: модели преодоления электорального абсентеизма

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Основные выводы

Сегодня большинство стран мира используют различные институциональные модели для повышения уровня участия граждан в голосовании и степени ответственности их выбора и, в конечном счете — для повышения качества представительства. Высокий уровень участия и даже осознанные электоральные предпочтения важны для более точного отражения позиций всех социальных страт в итоговом волеизъявлении и дальнейшей политике.

Среди наиболее часто используемых моделей повышения уровня участия, ответственности выбора и качества представительства можно выделить обязательное голосование, заочное онлайн голосование и отдельные избирательные цензы, квалификационные характеристики, ограничивающие и расширяющие избирательное право.

Обязательное голосование было введено во многих странах одновременно с всеобщим избирательным правом как способ предупредить негативные последствия абсентеизма. Исторически считалось, что богатые классы будут скупать и манипулировать голосами менее активных бедных классов. Участие большинства граждан позволяло предотвратить этот эффект.

Сегодня основное положительное влияние обязательного голосования видится в обеспечении равного и качественного представительства всех социальных групп, более точного отражения их интересов при формировании и реализации политики. Кроме того, кандидаты могут не вести привлекающую внимание мобилизационную кампанию, а сосредоточиться на защите содержательных программных предложений.

Внедрение обязательного голосования всегда были частью масштабных популистских политических реформ, обеспечивающих большую роль граждан в выработке и принятии решений.

На сегодня в России одни из самых низких и демократичных избирательных цензов в мире. Активного избирательного права (права избирать) не имеют лишь признанные недееспособными и отбывающие срок заключения. Это менее 2% граждан избирательного возраста. В других странах доля не имеющих права голоса может достигать 10−15% граждан соответствующего возраста.

Различные системы цензов призваны, по мнению зарубежных законодателей, гарантировать ответственное отношение граждан к своему выбору и качество представительства. Однако для России ограничение избирательных прав не может быть магистральным направлением.

Сторонников в России могут приобрести, например, ограничения не только пассивного (права быть избранным), но и активного избирательного права (права избирать) ранее осужденных за тяжкие преступления, несовместимые с национальными ценностями, например, убийство, государственная измена, сексуальные преступления против детей, наркотрафик, насилие, а также поражение на определенный срок избирательных прав лиц, ранее осужденных за коррупционные преступления. Но подобные ограничения противоречили бы статье 32 главы о правах и свободах гражданина Конституции Российской Федерации.

С учетом региональных особенностей могут быть рассмотрены различные варианты изменения избирательного возраста. Например, для людей, находящихся в браке, а также официально работающих граждан до достижения 18летнего возраста. Понижение избирательного возраста, расширение числа молодых людей, имеющих право голосовать, позволило бы повысить роль молодежи в итоговом волеизъявлении при условии более низкого участия в голосовании этой категории.

Представляется целесообразным рассмотреть вопрос о расширении гарантий права быть избранными для женщин и молодежи, например, за счет жесткого квотирования позиций в партийных списка на выборах.

Может быть также рассмотрена возможность предварительной регистрации избирателей в муниципальных органах власти и через портал Госуслуг. Это позволило бы полностью гарантировать отсутствие в списке избирателей так называемых «мертвых душ».

Основным же направлением развития избирательной системы должно быть повышение доступности и прозрачности выборов, в том числе на базе современных технологий. Необходимо содействовать большей доступности голосования. Значительный шаг в этом направлении уже сделан за счет голосования на дому, отмены открепительных удостоверений и разукрупнения участков, превращения их в «участки шаговой доступности». Однако для дальнейшего повышения уровня участия и снятия диспропорции представительства молодежи следует рассмотреть возможность внедрения онлайн голосования. С учетом развития технологий распределенного реестра (блокчейна), портала госуслуг, идентификационных систем и защиты информации уже в самое ближайшее время могут быть внедрены безопасные и верифицируемые модели онлайн голосования. Данные системы могут быть апробированы в ходе праймериз, местных и региональных референдумов и выборов.

Преамбула

Одним из наиболее болезненных следствий статуса «негражданина», существующего в отдельных странах, является лишение избирательного права. Статус «неграждан», налагающий ограничения, прежде всего, на трудовые права и право выбора, как правило, распространяется на лиц, постоянно проживающих в стране, но не владеющих государственным языком, то есть, по мнению местных законодателей, не способных сделать свой политический выбор ответственно, не понимая агитации, программ и текста бюллетеня. В Эстонии «неграждане» могут голосовать, но только на муниципальных выборах, что могут делать во многих странах и иностранцы, постоянно живущие в муниципалитете.

Сегодня многие люди самостоятельно отказываются от избирательного права — из-за лени, усталости, раздражения, отсутствия интереса и понимания политических процессов и значимости демократических институтов и гражданского участия. Это происходит даже в России, для которой столетие назад справедливость, равноправие и гражданские права стали важнейшими ценностями общества, а достижение равных прав далось нашей стране весьма не малой ценой.

Для обеспечения участия большинства и повышения ответственности гражданского выбора, а в конечном счете для лучшего политического управления, большинство стран вводят различные меры обязательного голосования и систему избирательных цензов (условий ограничения или распространения избирательного права на ту или иную категорию граждан).

Как оказывается, мы все еще не далеко ушли от сомнений рубежа XIX—XX веков, когда, например, председатель правительства граф С.Ю. Витте опаслася, что «в крестьянской стране, где большинство населения не искушено в политическом искусстве, свободные и прямые выборы приведут к победе безответственных демагогов и в законодательном органе будут заседать по преимуществу адвокаты».

В этом докладе мы рассмотрели основные модели применяемые в мировой практике избирательного права, направленные на повышение уровня и качества политического участия граждан, и постарались найти перспективные варианты для России.

Обязательное голосование

Согласно социологическим данным ВЦИОМ, российское общество разделено пополам. Чуть больше 50% опрошенных считают участие в выборах гражданским долгом, обязанностью человека. Чуть меньше 50% — правом гражданина, личным выбором, возможностью.

Действительно, Конституция Российской Федерации оговаривает избирательное право именно как право. Однако далеко не все страны решают этот вопрос таким образом. В ряде стран голосование трактуется как такая же обязанность гражданина, как уплата налогов, служба в армии, получение начального и среднего образования или участие в жюри присяжных.

Во многих странах изначально участие в выборах вводилось как обязательное. И это было связано с широкой реформой политической системы и необходимостью вовлечения новых слоев в демократические практики. Например, в Бельгии в 1892 году, в Швейцарии в 1904 году, в Испании в 1907 году, в Аргентине 1912 году. В Нидерландах в 1917 году обязательное голосование было введено в связи с расширением парламента и введением пропорционального представительства. Обязательное голосование было предусмотрено первой конституцией Итальянской республики 1947 года. В Греции обязательное голосование установлено после падения семилетнего диктаторского режима «чёрных полковников» в 1974 году, оно обеспечило гарантию избирательных и гражданских прав граждан.

В дальнейшем практика либо отменялась, как в Испании, Италии и Нидерландах; либо оставалась в отдельных регионах, как в Индии и Швейцарии; либо продолжает действовать до сегодняшнего дня, как в Бельгии и в трех десятках других государств.

Однако есть примеры стран, где обязательное голосование было ведено лишь в последнее время для обеспечения устойчивости системы и качества политического представительства. Например, Болгария сделала это лишь 2016 году, но пока данная мера там не применялась.

В странах Центральной и Латинской Америки, где законодательное обязательство к голосованию применяется наиболее широко, оно было введено относительно недавно по сравнению с Западной Европой. В большинстве случаев это связано с обширными политическими преобразованиями в регионе в течение последних 35 лет, которые потребовали активизировать участие граждан в политике. Например, обязательное голосование в Чили впервые было введено в практику при переходе к демократии в 1988 году.

В Австралии обязательное голосование было введено впервые в 1911 году, но начало применяться только в 1924, в чистом виде как реакция на очень низкий интерес австралийцев к выборам. Это позволило увеличить уровень участия с 59% на федеральных выборах 1922 года до 91% в 1925 году.

Модели

По состоянию на 2017 год около 30 стран имеют законодательство об обязательном голосовании, хотя применяется оно не равномерно.

В других странах обязательность участия нередко устанавливается для общенациональных и конституциональных референдумов, когда требуется участие всей нации.

ОГРАНИЧЕННОЕ

Обязательность голосования далеко не всегда распространяется на всех, имеющих право голоса, а нередко зависит от дополнительных факторов и характеристик. Чаще всего, от пола и возраста. Например, в Эквадоре голосование обязательно для грамотных возрасте от 18 до 65, в Ливане — для мужчин за исключением военнослужащих, в Люксембурге можно не голосовать после 70, в Парагвае и Перу после 75.

Для неграмотных голосование не обязательно в ряде стран Латинской Америки и Ближнего Востока.

БЕЗ САНКЦИЙ

В ряде стран голосование, по закону, обязательно, но санкции за отклонение от участия не предусмотрены.

Например: Болгария, Габон, Гондурас, Доминиканская Республика, Конго, Коста-Рика, Мексика, Таиланд.

СО ШТРАФНЫМИ САНКЦИЯМИ

Уклонение от голосования в большинстве стран с обязательным участием в выборах все-таки предполагает штрафные санкции.

Например: Австралия, Аргентина, Бельгия, Болгария, Боливия, Бразилия, Греция, Египет, Кипр, Лихтенштейн, Люксембург, Науру, Панама, Парагвай, Перу, Сингапур, Турция, Уругвай, Швейцария (один кантон), Эквадор.

СТРАНЫ, В КОТОРЫХ РАНЕЕ БЫЛО УСТАНОВЛЕНО ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ

Например: Австрия, Венесуэла, Гватемала, Испания, Италия, Нидерланды, Фиджи, Филиппины, Чили.

Типы санкций Страны Объяснение Аргентина, Австралия, Бельгия, Кипр, Египет, Лихтенштейн, Люксембург, Науру, Турция. Ранее — Австрия, Фиджи, Чили Штраф Аргентина, Австралия, Бельгия, Бразилия, Кипр, Египет, Лихтенштейн, Люксембург, Науру, Парагвай, Перу, Сингапур, Турция, Уругвай, Швейцария (1 кантон), Эквадор . Ранее — Австрия, Фиджи, Франция, Чили Тюремный срок Для всех стран с установленным штрафом. Ранее — и исправительные работы Австрия, Чили, Фижи. Поражение гражданских прав Аргентина, Бельгия, Боливия, Перу, Сингапур, Уругвай. Социальные, юридически не закрепленные санкции Бельгия, Мексика. Ранее — Италия Иные Бельгия, Мексика. Ранее — Италия

Чтобы избежать дальнейших санкций не проголосовавший избиратель должен представить в уполномоченный орган документы, оправдывающие неучастие в выборах. В некоторых случаях о невозможности участвовать в голосовании необходимо уведомить заранее, за 48 часов до открытия участков.

Наиболее распространенным видом санкции является денежный штраф. Размеры штрафов различны, в переводе на рубль от 50 до 15 000. Впрочем, введение штрафов за неучастие в голосовании в Росси представляется неоправданным, так как является косвенным дополнительным налогообложением.

В случае отказа от уплаты штрафа нарушителю может грозить тюремный срок или исправительные работы.

Действуют различные варианты поражения гражданских прав как следствие отказа от права голоса.

В Бельгии гражданских прав лишается избиратель, пропустивший 4 голосования в течение 15 лет.

Неучастие в выборах в качестве избирателя автоматически закрывает для человека возможность участвовать и в качестве кандидата в парламентских и президентских выборах, например, в Сингапуре.

Как правило, абсентеистам запрещено занимать государственные должности в течение определенного срока.

До 2000 года в Греции действовали административные санкции. Отказавшись от участия в голосовании, можно было не получить паспорт, водительское удостоверение или разрешение на работу.

Есть и интересные примеры стимулирования людей к голосованию. Например, в Боливии на выборах выдаются специальные карточки, которые надо предъявить в банке в течение следующих трех месяцев после выборов, чтобы получить свою зарплату. Такую же карточку должен иметь и гражданин Перу для получения некоторых государственных услуг и доступа к общественным благам.

Кроме того, исследователи отмечают возможность санкций не со стороны государства, а со стороны общества, считающего неучастие в выборах неприемлемым. Так называемые «безобидные санкции» прослеживаются в Мексике, Бельгии и ранее в Италии (до отмены обязательного голосования в 1993 году). Они могут быть связаны с трудностями поступления на работу, особенно в общественном секторе, получением общественных благ (например, места для ребенка в детском саду). В таком случае важна открытость реестра не голосующих, что также связано с определенными правовыми проблемами, в том числе защитой персональных данных.

Эффект

Возможность введения обязательного голосования рассматривают сегодня многие старые европейские индустриальные страны, в наибольшей степени сталкивающиеся с ростом политического абсентеизма.

Есть свидетельства, что изначально обязательное голосование трактовалось именно как мера предупреждения негативных последствий абсентеизма. Так, Бельгийский парламентский комитет по электоральной реформе отмечал, что, когда впервые избирательное право было распространено на все общество, существовали опасения, что богатый истеблишмент будет покупать голоса абсентеистов, и обязательное голосование было направлено именно на пресечение подобного.

Действительно, в странах с всеобщим обязательным голосованием и с санкциями за отклонение удается достичь свыше 90% участия граждан. Для стран, в которых не предусмотрены санкции и обязательность действует не для всех категорий граждан, уровень участия колеблется, скорее, в интервале 75−85%.

Уровень участия граждан в выборах снижается примерно с 1980-х годов как в странах с обязательным голосованием, так и в странах, признающих участие в выборах свободным выбором гражданина. В среднем в мире разница между уровнем участия в выборах в странах с обязательным и необязательным участием в голосовании — чуть больше 7%.

Сегодня исследователи более широко оценивают эффект.

Доказано, что обязательное участие в выборах создает «привычку к голосованию» и имеет долгосрочный эффект на политическую культуру страны. Особенно важным это представляется в связи с радикальным снижением готовности к участию среди молодежи. Даже в Австралии порядка четверти людей в возрасте до 25 лет не вовлечены в голосование, а это около 5% населения. Что порождает диспропорцию в представительстве интересов.

Основное положительное влияние обязательного голосования аналитики видят именно в качестве представительства. Обязательное голосование способствует обеспечению равного представительства, выравниванию социальнодемографических диспропорций. Абсентеисты, их интересы в противном случае оказываются не представлены в политике государства.

Считается, что при обязательном голосовании парламент более точно отражает интересы и волеизъявление избирателей, а правительства опираются на большинство электората при формировании и реализации политики.

Еще оно важное следствие для качества политики это то, что кандидаты могут сосредоточить энергию своей избирательной кампании вокруг значимых содержательных вопросов политики, а не мобилизации участия. Сегодня в России мы, пожалуй, наблюдаем обратную картину, когда кандидаты вынуждены больше привлекать внимание к выборам, чем защищать свои программные подходы.

Противники обязательного голосования называют эту практику недемократичной. Сторонники отвечают, что фактически никто не заставляет избирателя сделать тот или иной выбор, так как сохраняется тайна голосования. Выбор можно не делать вовсе, например, испортив бюллетень.

Впрочем, у обязательного голосования могут быть негативные эффекты, связанные с привлечением на участки «несведущих» избирателей, не интересующихся политическими и социальными вопросами. Действительно, как показывает социология, среди абсентеистов больше всего именно тех, кто не разбирается в политике и вообще старается не участвовать в общественной жизни. И, к сожалению, социофобия не признается законом уважительной причиной.

В результате применения норм обязательного голосования нередко отмечается рост иррационального выбора. В том числе повышается вероятность так называемого «голосования осликом» (donkey-vote) — случайное голосование в зависимости от позиции кандидата в бюллетене на первой или последней строчке. В Австралии на выборах парламента, при которых используется преференциальная система голосования, т. е. избиратель должен отметить свои предпочтения в бюллетене в порядке убывания, donkey-vote — частый способ заполнить бюллетень, расставляя цифры последовательно в алфавитном порядке указания фамилий кандидатов в бюллетене. В 1996 году Ким Бизли (Kim Beazley, лидер оппозиции) был избран с таким небольшим отрывом от второго по алфавиту кандидата, что серьезно обсуждался вопрос о том, не вмешался ли donkey-vote.

Выше число недействительных, испорченных бюллетеней. Показательный пример — выборы в Аргентине в 2001 году — более 40% бюллетеней в урнах оказались пустыми или недействительными. Аналогичные цифры недействительных бюллетеней были в Бразилии на выборах 1990 года.

Увеличивается доля эмоционального голосования, голосования за хоть какого известного кандидата. Например, при обязательной системе прошел в парламент Бразилии не умеющий читать и писать клоун Тиририка.

Кроме того, статистически обязательное голосование может привести к усилению роли маргинальных сегментов электората, что заставляет партии в большей мере ориентировать на них свои программы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Может быть рассмотрен вопрос внедрения в Российской Федерации обязательного голосования без денежных штрафов.

Заочное голосование

Один из ведущих электоральных исследователей Марк Франклин назвал обязательное голосование и голосование по почте кнутом и пряником для вовлечения в выборы больше людей, чем участвовали бы без этих мер.

Действительно такие формы «голосования отсутствующих» могли бы быть полезны не только при организации голосования российских граждан за рубежом, но и для привлечения абсентеистов, людей избегающих посещения избирательных участков. Социология показывает, что среди тех, кто уверено утверждает, что не намерен участвовать в выборах, выше доля тех, кто старается не участвовать во всех проявлениях общественной жизни, кто склонен в некоторой мере к социофобии. Но при этом здесь выше доля тех, кто проводит много времени в Интернете. Онлайн голосование теоретически позволило бы привлечь к выборам молодежь и тем самым снизить проблему диспропорции представительства интересов этого сегмента. Правда, последнее онлайн голосование в 2017 году в двух кантонах Швейцарии показало, что оно не влияет на показатели участия граждан.

Во многих странах по почте могут голосовать граждане, проживающие за рубежом. В Великобритании система изначально была введена после Первой мировой войны для военнослужащих. На сегодняшний день в Малайзии учителя, военные и полицейские, работающие далеко от места жительства, также могут воспользоваться этой опцией. В Швейцарии полученный по почте индивидуальный бюллетень можно либо отослать в почтовом отделении, либо опустить в урну на участке для голосования.

Сегодня считается, что почтовое голосование должно быть доступно только по запросу от избирателя.

Многие страны отказываются от почтового голосования в связи с проблемами безопасности. Так, например, итальянцы, компактно проживающие в Словении, Хорватии и других странах, отмечают, что их бюллетени организованно вынимают из почтовых ящиков и голосуют за них.

Онлайн голосование, несмотря на современное развитие технологий, также развивается очень медленно из-за сложностей с обеспечением безопасности и достоверности результата.

Наиболее развитый на сегодня опыт онлайн голосования в Эстонии, где каждый избиратель получает специальную идентификационную карту, считываемую картридером. Такая система позволяет избежать нарушений, связанных с голосованием за другого.

В части влияния на уровень «явки» и ответственность выбора эстонцы отмечают: система дает прирост участия в сегменте электората с боле высоким доходом и уровнем образования. Такая диспропорция ведет к усилению неравенства по итогам онлайн голосования за счет цифрового неравенства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Стоит рассмотреть возможности поэтапного введения онлайн голосования наравне с голосованием по бумажным бюллетеням на участках с использованием идентификационных систем портала Госуслуг и систем распределенного реестра (блокчейна) для верификации результата. Для начала на праймериз, местных и региональных референдумах и выборах.

Избирательные цензы

Избирательный ценз, или квалификация, — устанавливаемое условие, характеристика, позволяющая гражданину осуществлять избирательное право. Цензы отмечают представление законодателя о возможности тех или иных категорий граждан принимать взвешенные и ответственные решения

Российскому читателю избирательные цензы могут казаться чем-то из области истории. Однако на самом деле различные цензы действуют во всех странах мира, позволяя в значительной мере повысить степень ответственности выбора и скорректировать показатели гражданского участия. Например, в Австралии, где с 20-х годов XX века действует обязательное голосование, официальная «явка» избирателей в 1983—1998 годах составляла порядка 94−96%, но от числа всех граждан от 18 лет и старше эта доля составляет 81−84%. В среднем именно такую корректировку в 10% сегодня во всех странах дают избирательные цензы.

Бельгия Нидерланды 1978−1999 1946−1967 % участия от числа зарегистрированных избирателей % участия от числа граждан, достигших возраста избирательного права % участия от числа зарегистрированных избирателей % участия от числа граждан, достигших возраста избирательного права 1 94,9 87,8 93,1 85,5 2 94,6 94,3 93,7 85,1 3 93,6 86,3 95 86,9 4 93,4 86,5 95,5 88,1 5 92,7 85,1 95,6 88,8 6 91,2 83,2 95,1 88 7 90,6 83,2 95 92,1 Среднее 93 86,6 94,7 87,8

России такая корректировка значительно ниже, так как помимо возрастного ценза на активное избирательное право (право избирать) действуют фактически только два общепринятых ограничения — признание гражданина судом недееспособным и отбывание приговора суда в местах лишения свободы.

Сравните два графика динамики явки в США от числа зарегистрированных избирателей и от числа всех граждан, достигших соответствующего возраста. Таким образом, все президентыСША за последние 50 лет избраны примерно ¼ граждан страны. Разница определяется тем, что порядка 50 млн граждан страны не регистрируются в качестве избирателей. Не только из-за отсутствия интереса к выборам, но, прежде всего, потому, что это не позволяет им сделать местное законодательство штатов, на откуп которым отдано избирательное право.

Имущественный ценз

В настоящее время не используется. Имущественный ценз был, пожалуй, самым первым в истории и отражал представление законодателя о возможности граждан делать ответственный выбор. Кроме того, наличие имущества и дохода с него и делало гражданина налогоплательщиком, то есть непосредственно связанным договорными отношениями с государством. Гражданин-налогоплательщик посредством выборов определяет, кем и на какие программные цели будут идти налоговые поступления, а парламент отвечает за это перед гражданами.

Впроекте Конституции лидера Северного общества декабристов Н.М. Муравьева, считающемся очень прогрессивным для своего времени, до минимума доведен возрастной избирательный ценз — 20 лет, но сохранен ценз имущественный.

Интересно, что в некоторых правовых системах мужчины могли использовать имущественный ценз жены или матери.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Введение имущественного ценза противоречит принципам справедливости и Конституции Российской Федерации.

Возрастной ценз

До Второй мировой войны в большинстве стран мира правом голосовать наделялись граждане с 21 года. Самый низший возрастной ценз в мире был установлен Временным правительством после Февральской революции — с 20 лет. Кроме того, были сняты имущественные цензы, а избирательное право было распространено и на женщин.

Сегодня в большинстве стран возраст активного избирательного права наступает в 18. Более высокий 20−21 год, например, в Бахрейне, Камеруне, Кувейте, Ливане, Малайзии, Науру. Более низкий 16−17 — в Аргентине, Бразилии, Никарагуа, Эквадоре, Эфиопии, Джерси, на Кубе и Острове Мэн. В Иране периодически в ходе очередной смены закона возраст избирателей дважды опускался до 15 лет.

В Норвегии и некоторых штатах США можно голосовать, если тебе только должно исполниться 18 лет в год выборов, но после даты голосования.

В отдельных странах возрастной ценз снижен на муниципальных выборах (Австрия, Израиль, Швейцария).

В странах с обязательным голосованием обязанность наступает с более позднего возраста, первые 2−3 года после наступления избирательного возраста можно не пользоваться своим избирательным правом, так же, как и в более пожилом возрасте (по достижении 65−75 лет в зависимости от страны). Так, в Аргентине, Бразилии и Эквадоре избирательный возраст наступает в 16, а обязательно голосование — с 18 лет.

Так как определение избирательного возраста непосредственно связано с идеей ответственного выбора, то есть и различные варианты дополнения нормы о возрасте уточняющими характеристиками — наличием официальной работы или семьи.

Например, в Боснии и Герцеговине активным избирательным правом пользуется официально работающая молодежь с 16 лет, остальные — с 18 лет. То есть, опять-таки для граждан, являющихся налогоплательщиками.

В Боливии законодательство устанавливает обязательность участия в выборах для граждан, состоящих в браке с 18 лет, для одиноких — с 21 года. В Доминиканской Республике обязательное голосование для всех с 18 лет, а для женатых — независимо от возраста.

В России при уважительных причинах органы местного самоуправления могут одобрить брак лиц, достигших 16 лет, а законами субъектов Российской Федерации может быть установлена возможность заключения брака и до достижения шестнадцатилетнего возраста. Сейчас в 17 российских регионах минимальный возраст для регистрации брака — 14 лет, еще в 6 регионах — 15 лет.

В различных странах мира идут дискуссии и о необходимости обратного повышения, и о снижении избирательного возраста. Чаще всего речь идет о снижении возраста получения активного избирательного права, что позволило бы скорректировать роль молодежи в итоговом волеизъявлении граждан при условии более низкого участия молодых людей в выборах. Впрочем, например, в Люксембурге абсолютное большинство граждан высказалось против понижения электорального возраста в ходе национального референдума, так как это бы привело на участки «неискушенных избирателей» с более радикальными взглядами и могло бы подорвать политическую стабильность.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Может быть рассмотрен вопрос о наделении активным избирательным правом людей, находящихся в браке, а также официально работающих граждан до достижения 18-летнего возраста.

Ценз независимости

Ценз свободы выбора действовал с самого начала развития современного избирательного права и продолжает действовать во многих странах сегодня.

Данный ценз исходит из представления, что отдельные категории граждан являются зависимыми и могут быть несвободны в своем выборе, зависимыми от позиции и вышестоящих лиц. Кроме того, это, как правило, лица, получающие содержание из бюджета и, соответственно, зависимые от государства.

«Русская правда» Пестеля и «Конституция» Муравьева в одном сходились точно — избирательным правом не наделялись люди, находящиеся в личном услужении.

С отменой крепостного права ценз независимости не исчез. Первое избирательное законодательство в России, в частности положение о выборах в Государственную Думу, утвержденное 6 августа 1906 года, оговаривало несколько несвободных категорий, лишавшихся права выбора:

учащиеся учебных заведений,

военные,

полицейские (работающие в избирательном округе);

губернаторы, вице-губернаторы, градоначальники и их помощники (во вверенных им территориях).

На сегодняшний день во многих странах ограничено избирательное право военнослужащих и полицейских, в том числе в Бразилии, Доминиканской Республике, Гватемале, Индонезии, Ливане.

На национальных выборах в Великобритании не могут голосовать члены Палаты лордов, в том числе пожизненные пэры, архиепископы и епископы Англиканской церкви и наследственные пэры, которые сохранили свое место в Палате лордов. Они обладают правом голоса только на местных выборах и выборах в Европарламент.

Женское избирательное право

Проблема предоставления права голоса женщинам изначально также была связана с их зависимым положением в обществе. Это подтверждается в частности тем, что впервые избирательным правом пользовались женщины в Швеции в период с 1718 по 1771 год. Но это право распространялось только на женщин, занимающих независимое экономическое положение, то есть входящих в гильдии и платящих налоги.

Чуть меньше полутора десятилетий в XVIII веке пользовались избирательным правом женщины Корсиканской республики. В конце XIX — начале ХХ века, как бы сейчас выразились, «пилотные проекты» были проведены в отдельных штатах Новой Зеландии, Австралии. Новая Зеландия стала первой из ныне существующих стран, закрепивших избирательное право женщин. В Великобритании женщины были полностью уравнены в избирательных правах с мужчинами в 1928 году, во Франции — в 1944 году, а в Швейцарии — только в 1971 году. В США Девятнадцатая поправка к Конституции, узаконившая избирательное право женщин, была принята в 1920 году.

В 1906 году в Российской империи женщины получили избирательные права, правда, только на территории Великого княжества Финляндского после протестов, приведших к масштабной политической реформе. На следующих же выборах финляндского сейма в 1907 году женщины впервые стали членами парламента — 19 мандатов, 10% от общего состава.

В России всеобщее женское избирательное право введено Временным правительством. Принятое им 15 апреля 1917 года Постановление «О производстве выборов гласных городских дум, об участковых городских управлениях» стало самым прогрессивным с точки зрения понижения цензов. Избирательными правами наделялись лица обоего пола, достигшие 20 лет (самый низкий тогда в мире возрастной барьер), без различия национальности и вероисповедания.

Сначала Временное Правительство считало вопрос о женском избирательном праве «несвоевременным». Но вынуждено было уступить перед напором женского движения. 19 марта (1 апреля) 101 год назад в Петрограде прошла 40-тысячная демонстрация женщин за избирательные права. К участницам, собравшимся у Таврического дворца, вышли председатель Государственной Думы М.В. Родзянко и председатель Совета рабочих и солдатских депутатов Н.С. Чхеидзе. В результате весной 1917 года прошли выборы в городские думы, в которых женщины смогли принять полноправное участие. Уже в апреле в Вологодскую городскую думу были избраны две женщины-гласные.

В сентябре 1917 года россиянки получили право избирать и быть избранными в высший законодательный орган страны — Учредительное собрание. Правда среди восьми сотен членов Учредительного собрания женщин оказалось всего десяток. Больше всего — среди эссеров.

До сих пор, несмотря на равноправие и попытки нормировать долю женщин в списках политических партий на выборах, сохраняются сложности в области пассивного избирательного права (права быть избранными), что можно отследить по доле женщин в Государственной Думе (около 15%), Совете Федерации (около 18%) и губернаторском корпусе (менее 5%).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целесообразно рассмотреть вопрос о расширении гарантий женского пассивного избирательного права, например, за счет жесткого квотирования позиций в партийных списках на выборах.

Ценз оседлости

Ценз наиболее часто используется в пассивном избирательном праве, например, на выборах главы страны и главы региона.

В активном избирательном праве используется чаще всего для допуска к голосованию на муниципальных выборах иностранцев, долго живущих в стране.

Судимость

Если в России активным избирательным правом не могут пользоваться только лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а непогашенная судимость накладывает временное ограничение на право быть избранными, то в большинстве западных стран судимость может стать основанием поражения как пассивного, так и активного избирательного права.

Распространенной практикой является невозможность участвовать в голосовании несколько лет для лиц, виновных в коррупционных и должностных преступлениях.

Также нередко поражаются в правах люди, совершившие тяжкие преступления.

Законодательство американских штатов дает самый широкий разброс отношения к избирательному праву осужденных преступников:

в 10 штатах приговор может повлечь пожизненную потерю избирательного права. Это как правило касается признанных виновными в тяжких и должностных преступлениях, в том числе убийстве, вооруженных нападениях, ограблениях, изнасиловании, сексуальных домогательствах, сексуальных преступлениях против детей, наркоторговле, пожогах, взяточничестве, государственной измене, вымогательстве, а также в случае неоднократной судимости за подлог, лжесвидетельство, угон, неуплату налогов, нарушение договоров аренды и другие преступления.

в 20 штатах право голоса возвращается после тюремного заключения, условно-досрочного освобождения и испытательного срока;

в 4 штатах право голоса возвращается после тюремного заключения и условно-досрочного освобождения;

в 14 штатах и Округе Колумбия — сразу после выхода из тюрьмы;

в 2 штатах можно голосовать в тюрьме, если это местная, а не национальная тюрьма.

В ряде случаев для восстановления избирательных прав требуется пройти собеседование в местных органах власти, а в Миссисипи для этого может потребоваться специальный билль законодательного органа власти.

Образовательный ценх, ценз грамотности

В ситуации общего обязательного начального и среднего образования образовательный ценз не имеет особого смысла.

Между тем, в ряде стран он сохраняется. Так в Бразилии, Эквадоре для неграмотных участие в выборах необязательно.

В Ливане женщина может получить избирательное право в 21 год при условии наличия начального образования.

Между тем, в развитых странах последнее время широко дебатируется вопрос о необходимости экзамена на получение избирательного права по аналогии с экзаменом на водительские права и различные лицензии, а также в ряде стран для получения гражданства. Аргументация сторонников в том, что политическая система — тоже сложный аппарат и требует знаний, иначе «слишком много неподготовленных людей делают плохой выбор». Противники утверждают, что тогда государство и правящая партия смогут манипулировать допуском избирателей к выборам.

Ценз активности и предварительная регистрация

Мы уже приводили пример Бельгии, где абсентеистов за систематический пропуск выборов исключают из списков избирателей.

Далеко не во всех странах ответственность за формирование списка лежит на властях. В большинстве случаев как раз наоборот — избиратель должен предоставить сведения о себе в список избирателей. В Великобритании это обязательно для всех. В США — регистрация добровольная.

Добровольная регистрация становится своеобразным скрытым цензом — цензом избирательской активности. Именно благодаря этому цензу США могут показывать высокую долю участия избирателей

— в районе 80% на президентских выборах. Эта цифра дается в расчете от зарегистрированных в списках избирателей, в которых, как мы видели выше, отсутствует порядка 50 млн граждан старше 18 лет.

Такая самоочистка списков от абсентеистов позволяет значительно скорректировать формальные показатели участия.

Сейчас значительные ресурсы затрачиваются на чистку списков российских избирателей от «мертвых душ» (выбывших, умерших или переехавших, избирателей), которые могут стать питательной средой для фальсификаций и «приписок». Самостоятельная регистрация избирателей перед выборами могла бы позволить решить эту проблему. Технологические возможности реализации данной меры могут быть оценены на предстоящих президентских выборах, в ходе которых многие избиратели смогли выбрать участок, а значит — выбыть из одного списка избирателей по месту регистрации и зарегистрироваться в другом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Может быть рассмотрена возможность предварительной регистрации избирателей в муниципальных органах власти и через портал Госуслуг.

Многоуровневые выборы

В прошлом непрямые, многоуровневые выборы использовались довольно широко. Это был, пожалуй, первый механизм гарантии ответственного выбора при массовом расширении числа обладателей избирательного права.

Так, например, по итогам Земской реформы Александра II для крестьян устанавливалась многоступенчатая система выборов — формирование волостного схода путем выборов от сельских сходов. В дальнейшем многоуровневая система была воспроизведена в советское время через многоуровневую систему делегирования, прежде всего, также для сельских поселений.

Сегодня в несколько видоизмененном виде непрямая система формирования представительных органов сохраняется при формировании верхних, региональных палат парламента и в странах с парламентской системой, где президент избирается депутатами национальной легислатуры.

Трехступенчатая система выборов сохранилась во Франции, где часть Сената избирается делегатами, назначенными муниципальными советниками, которые в свою очередь избираются напрямую гражданами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В отношении президентских выборов Конституция Российской Федерации оговаривает принцип прямых выборов.

Приложение

Страны с обязательным голосованием

№ Страна Условия голосования Когда введено Санкции Средний % явки (1945−2015) % явки последних выборов 1 Австралия Всеобщее, по достижении 18 лет, является обязательным С 1924 года Штраф в размере 20 австралийских долларов. Если не проголосовавший избиратель отказывается уплатить данный штраф, то дело направляется в Суд магистратов, где определением о признании виновности может быть наложен штраф в размере 50 австралийских долларов плюс оплата расходов. При неисполнении судебного определения об оплате штрафа лицо может быть наказано выполнением общественных работ, арестом имущества, либо помещено в тюрьму на 1−2 дня 94,96 91,0 (2016) 2 Аргентина Всеобщее, с 18 до 70 лет обязательное, с 16 до 17 опционально для национальных выборов С 1912 года, закреплено в Законе о выборах (ст. 12) Избирательный кодекс, ст. 125 которого устанавливает для неизбирателя предоставление обязательного объяснения причины своей неявки, а в случае отсутствия таковых он будет обязан заплатить штраф в 50−500 аргентинских песо. Также, что весьма существенно, избиратель кроме штрафа лишается н а3 года права занимать государственные должности 82,03 81.23 (2015) 3 Бельгия Всеобщее, по достижении18 лет, является обязательным С 1894 года Первая неявка на выборы без уважительной причины карается штрафом в 50 евро, в случае повторного нарушения сумма штрафа увеличивается до 125. После четвертого «прогула» гражданин лишается избирательных прав на десять лет, а также возможности получить должность на госслужбе. Санкции до сих пор существуют, но фактически не применялись с 2003 года. 91,80 89,45 (2014)

4 Боливия Всеобщее, по достижении 18 лет, является обязательным С 1924 года, всеобщее право с 1952 года, закреплено конституцией (ст. 6) Избирателю выдается карточка, позволяющая подтвердить его участие в выборах. Избиратель не может осуществлять банковские операции (в том числе получать зарплату), если он не может показать доказательство голосования в течение трех месяцев после выборов. Члены избирательных комиссий, уклоняющиеся от исполнения своих обязанностей, наказываются штрафом и заключением на 3 суток. 83,11 91,90 (2014) 5 Бразилия Добровольноес 16 до 18 и после 70 лет, обязательное с 18 до 70, военные немогут голосовать Закреплено в конституции (ст. 14) Неучастие в выборах грозит штрафом (1−4$) и необходимостью в письменном виде объяснить причину неявки на участок для голосования, в случае неуплаты штрафа и отсутствия уважительной причины не голосования: Запрет занимать государственные должности

Запрет на субсидии и участие в программах поддержки от государства

Ограничения в получении кредитов от государственных или частно-государственных организаций (в т.ч.банков)

Ограничения на получение паспорта или ID

Ограничения на получение лицензий на преподавание в государственных учебных заведениях 78,32 80,70 (2014) 6 Кипр Всеобщее, по достижении 18 лет, является обязательным С 1960 года, закреплено в Законе о выборах (ст. 37) Штраф 200 кипрских фунтов, заключение на срок до 6 месяцев, лица старше 70 лет освобождены от штрафа. С 2001 года санкции ни разу не применялись 83,58 66,74 (2016) 7 Люксембург Всеобщее, по достижении 18 лет, является обязательным С 1919 года, закреплено в Законе о выборах (ст. 90) Штраф за первую неявку составляет 80$, за вторую — 240$, далее до 1000$. Более суровым наказанием является временное лишение избирательных прав по постановлению суда. Иногда «лишенец» не может быть принят на государственную и муниципальную службу, например учителем в школу, содержащуюся на средства местного бюджета. Лица старше 75 лет освобождены от штрафа 89,53 85,40 (2015) 8 Науру Всеобщее, по достижении 18 лет, является обязательным С 1965 года Штраф, если не доказана уважительная причина 92,43 80,40 (2016)

9 Перу Всеобщее, по достижении 18 лет, является обязательным до 70 лет С 1931 года, закреплено в конституции (ст. 31) Избиратель должен представить карточку голосования с отметкой (печатью) о голосовании в качестве доказательств того, что он проголосовал. Этот штамп требуется для того, чтобы получить определенные услуги и товары в некоторых государственных учреждениях. «Уклонисты» не могут осуществлять банковские операции и заниматься иной публичной деятельностью, в зависимости от уровня бедности в каждой из провинций назначается штраф до 20 новых перуанских соль 81,33 74,80 (2016) 10 Сингапур Всеобщее, по достижении 21 года, является обязательным С 1959 года Имена «уклонистов» без уважительных причин исключаются из списка избирателей, за повторное включение в список предусмотрена оплата 5$ 93,77 91,60 (2015) 11 Уругвай Всеобщее, по достижении 18 лет, является обязательным Введено в 1934 году, но начало применяться с 1970 года, закреплено в конституции (ст. 77) Предусмотрены денежные штрафы и ограничения гражданских прав в случае не участия 81,56 82,60 (2014) 12 Швейцария, кантонШаффхаузен Всеобщее, по достижении 18 лет, является обязательным С 1904 г., обязательное голосование упразднено в других кантонах в 1974 г., закреплено в Законе о выборах (ст. 9−10) 3 швейцарских франка 54,95 48,40 (2015) 13 Эквадор Всеобщее и обязательное с18 до 65 лет, с 1 до 18 и после 65 добровольное С 1936 года, закреплено в Законе о выборах (ст. 11) Штраф 10−15% от минимальной заработной платы, голосование для неграмотных необязательно 71,37 73,70 (2013) 14 Болгария Всеобщее, по достижении 18 лет, является обязательным С 2016 года, закреплено в Законе о выборах Автоматическое удаление граждан из списков избирателей, а для участия в следующих выборах лицо должно будет предварительно подать заявление Нет данных 50,70 (2016) 15 Габон Всеобщее, по достижении 18 лет, является обязательным Нет данных Санкции не предусмотрены 63,98 34,30 (2011) 16 Гондурас Всеобщее, по достижении 18 лет, является обязательным Закреплено в конституции (ст. 44) Санкции не предусмотрены 68,66 58,20 (2013)

17 Греция Всеобщее, по достижении 18 лет, является обязательным С 1975 года С 2001 года специальные санкции упразднены, однако «уклонисты» могут иметь проблемы с получением паспортов и продлением водительской лицензии. Ранее применялись штрафы и заключение на срок от месяца до года, лишение званий и должностей 74,94 55,20 (2015) 18 Демократическая Республика Конго Всеобщее, по достижении 18 лет, является обязательным Нет данных Санкции не предусмотрены 63,44 95,90 (2011) 19 Доминиканская Республика Всеобщее и обязательное с 18 лет, лица в браке голосуют вне зависимости от возраста, военные и полицейские не могут голосовать Нет данных Санкции не предусмотрены 69,10 68,20 (2016) 20 Египет Всеобщее, по достижении 18 лет, является обязательным Нет данных Санкции не предусмотрены 42,33 28,30 (2015) 21 Индия (штат Гуджарат) Всеобщее, по достижении 18 лет, является обязательным С 2009 и, утвержден губернатором Гуджарата в ноябре 2014, в июне 2015 правительство решило обеспечить соблюдение закона Нет данных Нет данных 66,40 (2014) 22 Коста-Рика Всеобщее, по достижении 18 лет, является обязательным Нет данных, закреплено в конституции (ст. 93) Закон о выборах называет их обязательными, но не устанавливает никаких санкций за неучастие 74,21 55,90 (2014) 23 Ливан С 21 года обязательное для всех мужчин, также для женщин старше 21 с начальным образованием, военные не могут голосовать Нет данных Нет данных 43,47 Нет данных 24 Лихтенштейн Всеобщее, по достижении 18 лет, является обязательным С 1878 года, закреплено в VRG (Volks-rechtegesetz) Art. 3 Штраф, если не доказана уважительная причина. С сентября 2003 года штраф не превышал 20 швейцарских франков и применяется крайне редко 91,28 74,50 (2017)

25 Мексика Всеобщее, по достижении 18 лет, является обязательным Нет данных, закреплено в Конституции (ст. 39) Санкции не предусмотрены 63,03 45,40 (2015) 26 Панама Всеобщее, по достижении 18 лет, является обязательным Нет данных Закон требует обязательности, но санкции не предусмотрены 71,87 69,20 (2014) 27 Парагвай Всеобщее, по достижении 18 лет, является обязательным до 75 лет Нет данных, закреплено в конституции (статья. 118) Нет данных, но о случаях применения санкций неизвестно 75,49 64,30 (2013) 28 Таиланд Всеобщее, по достижении 18 лет, является обязательным С 1997 года «Уклонисты» лишаются права занимать посты в политических партиях, вносить законопроекты, предлагать импичмент правительства, меры не жёсткие 55,50 57,50 (2016) 29 Турция Всеобщее, по достижении 18 лет, является обязательным С 1980-х Объяснения, штраф в размере около 14долларов, применяется редко 81,60 84,00 (2015)

Страны, отменившие обязательное голосование