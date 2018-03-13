Вторник, 13 Марта 2018 года
22:18:47 МСК

Кому это вы дали 24 часа? МИД РФ ответил на ультиматум Терезы Мэй

Политика

Ядерным державам ультиматумы не ставят

Кому это вы дали 24 часа? МИД РФ ответил на ультиматум Терезы Мэй
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Тереза

Москва, 13 марта 2018, 21:29 — REGNUM  Ультиматум, поставленный России премьер-министром Британии Терезой Мэй, свидетельствует о том, что внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства возглавляют люди, не имеющие никакого понятия о внешней политике и дипломатии, заявила 13 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова напомнила, что речь идет об отношениях двух ядерных держав и ультиматумы здесь неуместны.

По мнению официального представителя МИД РФ, после того что сообщил 1 марта президент Путин в послании Федеральному собранию, «ни один человек не может выйти в парламент своей страны и сказать: я даю России 24 часа».

«Кому это они 24 часа дают?» — риторически спросила Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

«Когда внешнеполитическое ведомство страны начинают возглавлять люди, которые не имеют к внешней политике ровным счетом никакого отношения вообще, построили всю свою карьеру на популизме… для них нормально выйти и начать пугать», — подчеркнула представитель МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и дала российским властям 24 часа на объяснения, пригрозив «более серьезными ответными мерами».

Читайте ранее в этом сюжете: Меркель и Мэй подключат партнеров по ЕС к истерике вокруг дела Скрипаля

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить