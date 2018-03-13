Глава ЦИК: Навальный «сел в лужу»

Москва, , 21:29 — REGNUM Глава Центризбиркома России Элла Памфилова считает, что заявления блогера Алексея Навального о «лазейке» для повторного голосования несостоятельны.

Проголосовать более одного раза, используя возможность прикрепиться к избирательному участку не по месту регистрации, как о этом сообщил блогер Алексей Навальный, невозможно.

Об этом сообщила во вторник председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Она заметила, что «Алексей Навальный каждый день что-то выявляет», иногда «приврет что-нибудь».

«Сегодня он очевидно сел в большую лужу. Недавно встречалась с нашими наблюдателями, все посмеялись над ним, это полная глупость», — заметила Элла Памфилова.

Она пояснила, что человек может подать заявление о прикреплении к другому участку «сколько угодно раз».

«Квиточек, который он получит, там четко написано, что принимает система ГАС «Выборы» и обрабатывает только первое заявление», — подчеркнула глава ЦИК.

Напомним, ранее блогер Алексей Навальный сообщил, что один из сотрудников его штаба смог оформить три заявления для голосования не по месту регистрации, а по месту пребывания.

По мнению главы ФБК, подобная операция может быть использована для манипуляций голосами избирателей.

Однако эксперты отмечают, что в своем расследовании Алексей Навальный проигнорировал постановление Центризбиркома России №108/900−7 за 1 ноября 2017 года, согласно которому возможность повторного голосования исключает ГАС «Выборы»: система считает действительным только первое оформленное заявление для голосования.

«Надо анализировать это все с точки зрения закона, а с этой точки зрения со стороны Алексея Навального мы видим явное заблуждение. Тот талон, который вы получаете в МФЦ не является талоном на право проголосовать, а фактически — только заявка на включение избирателя в соответствующий избирательный список. То есть это не право проголосовать, а только заявка. В действительности учитывается только первое заявление, первый факт его подачи. На это существует соответствующее постановление ЦИК, принятое еще в конце прошлого года — о том, что учитывается лишь первая подача заявления. По другим талонам проголосовать будет нельзя. Для того, чтобы это понять, достаточно ознакомиться с соответствующим постановлением ЦИК. Никакой возможности многократного голосования там нет и не будет. Так что со стороны Навального это явное, очевидное намеренное введение избирателей в заблуждение», — рассказал в интервью корреспонденту ИА REGNUM директор некоммерческого Фонда исследований проблем демократии, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

Читайте подробнее: Новая «суперидея» Навального — «суперкарусели» на президентских выборах

Напомним, 12 марта завершился прием заявлений о голосовании по месту пребывания в любом территориальном или участковом избиркоме вне зависимости от места регистрации, а также в МФЦ и на портале госуслуг. В территориальных комиссиях, МФЦ и на сайте госуслуг заявления можно было подать с 31 января, с 25 февраля к приему присоединились и участковые комиссии.

По словам Эллы Памфиловой, такой возможностью воспользовались более 5 млн человек. С 13 марта до 14:00 17 марта заявление можно будет подать только в участковой комиссии по месту регистрации.

Такое заявление будет защищено специальной маркой. С ним избиратель 18 марта придет на выбранный заранее участок, там часть марки переместят с заявления в список избирателей напротив фамилии голосующего, чтобы исключить возможность проголосовать повторно.