Белгородский облизбирком подарил бесплатный пиар врагам выборов

Белгород, , 21:39 — REGNUM В Белгородской области региональный избирком пытается исправить ошибку на предвыборных листовках и готовится к внутренней проверке. Как уже сообщало ИА REGNUM, 13 марта в соцсетях появились фотографии листовки с приглашением на выборы 18 марта, в которых неверно был указан адрес областной избирательной комиссии.

Хотя ранее представители избиркома заверяли, что ошибка «никак не повлияет на выборы», теперь глава региональной избирательной комиссии Николай Плетнёв назвал её «серьезной недоработкой» и пообещал исправить.

«Эта ошибка оказалась чисто технической. Потому что у нас очень похожи адрес сайта и электронный адрес избирательной комиссии области. Это смешение адресов и повлияло. Сейчас трудно винить кого‑то в этом. Наверное, нужно винить меня в первую очередь. Конечно, это серьёзная недоработка, но мы сейчас её исправляем. В аппарате избирательной комиссии мы проведём внутреннюю служебную проверку. Будут соответствующие выводы сделаны — организационные, а, может быть, и любые другие», — цитирует слова Плетнева портал «БелПресса».

По данным местных СМИ, еще не весь тираж листовок разослали жителям Белгородской области. В приглашениях, которые еще не отправили, сотрудники избиркома вручную заклеивают неправильный адрес интернет-сайта. Справиться с этой работой в избиркоме пообещали к утру 14 марта.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 18 марта 2018 года в Российской Федерации пройдут выборы президента. Жители Белгородской области получают от избиркома приглашения, в которых указаны адреса и контактные данные их избирательных участков. Однако адрес официального интернет-ресурса был указан неверно: ссылка перенаправляла пользователей на сайт с призывами бойкотировать выборы. Тираж заказанных белгородским избиркомом листовок составил 1 млн 250 тысяч экземпляров.

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