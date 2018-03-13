Меркель и Мэй подключат партнеров по ЕС к истерике вокруг дела Скрипаля

Берлин, , 21:06 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель и британский премьер-министр Тереза Мэй обсудили по телефону отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и договорились рассмотреть этот инцидент со своими союзниками и партнёрами, сообщил 13 марта официальный представитель правительства ФРГ Штеффан Зайберт.

Стоит отметить, что этот инцидент уже именуется как «нападение в Солсбери».

«Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Тереза Мей обсудили по телефону нападение в Солсбери», — заявил Штеффан Зайберт.

При этом отмечено, что Меркель и Мэй охарактеризовали бездоказательные обвинения британского правительства в адрес России как «законные» и заявили, что Россия должна «оперативно реагировать на законные вопросы британского правительства».

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что бездоказательные претензии британских властей останутся без ответа до тех пор, пока Великобритания не вернется к адекватным формам дипломатии.

Как сообщало ИА REGNUM, отравление в английском Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля власти Британии используют для обвинений России в применении химического оружия, но не приводят никаких доказательств своих заявлений.

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