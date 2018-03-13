Сеул хочет, чтобы Москва и дальше участвовала в корейском урегулировании

Москва, , 21:00 — REGNUM Власти Республики Корея надеются, что Российская Федерация и дальше будет играть важную роль в урегулировании ситуации на Корейском полуострове. Такое заявление сделал журналистам сегодня, 13 марта, спецпредставитель президента Южной Кореи, советник по вопросам безопасности Чон Ый Ён после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Россия играла конструктивную роль в том, чтобы пригласить Северную Корею к диалогу, и мы надеемся, что и в дальнейшем Россия сыграет такую роль», — сказал Чон Ый Ён.

Представитель Республики Корея также подчеркнул, что Сеул неизменно будет сотрудничать с Москвой в этом направлении.

Стоит отметить, что в ходе переговоров в присутствии журналистов Чон Ый Ён признался, что уже посещал Россию полмесяца назад.

«Об этом никогда не сообщалось публично, но проводил встречу с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Тогда у нас прошли очень успешные переговоры. И сегодня я вернулся сюда, чтобы продолжить с вами обсуждение волнующих вопросов», — сказал представитель Южной Кореи.

В ответ на это глава МИД РФ с иронией сказал:

«Такой секрет раскрыли! Теперь все подумают, что это мы опять все придумали».

Напомним, 5−6 марта Чон Ый Ён в составе южнокорейской делегации находился в столице Северной Кореи Пхеньяне и участвовал в четырехчасовых переговорах с лидером Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном.

По итогам этих переговоров было объявлено, что в конце апреля состоится встреча лидеров Северной и Южной Кореи.

Кроме того, Пхеньян уведомил о готовности начать консультации по нормализации отношений с Вашингтоном, в ходе которых может обсудить тему денуклеаризации Корейского полуострова. И более того, власти КНДР обещали заморозить на период диалога ракетно-ядерные испытания.