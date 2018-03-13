Новая «суперидея» Навального — «суперкарусели» на президентских выборах

Москва, , 20:43 — REGNUM Блогер Алексей Навальный провел эксперимент, результаты которого опубликованы им в социальных сетях.

По мнению главы ФБК, система голосования «Мобильный избиратель», которая позволяет голосовать по месту проживания, а не регистрации, дает широкие возможности для манипуляций голосами избирателей и подтасовок результатов выборов. Система, пришедшая на смену открепительным удостоверениям, «идеально устроена для того, чтобы местные жулики могли легко организовать классические карусели», считает Алексей Навальный.

К такому выводу блогер пришел после того, как ему удалось получить в столичном МФЦ несколько отрывных талонов для голосования на выбранном участке.

«Можете получить десять талонов и проголосовать десять раз. Система идеально устроена для того, чтобы местные жулики могли легко организовать классические карусели (более правильный термин «круизное голосование»): сажают работников ЖКХ в автобус и весь день возят по участкам пока каждый не проголосует 20−30 раз. И становится очевидно, эти 4,2 миллиона заявивших о голосовании на другом участке в своей основной массе — просто заготовка для фальсификации. Ее легальное прикрытие», — цитирует слова Алексея Навального издание «Ридус».

Однако, по мнению экспертов, в своем расследовании Алексей Навальный проигнорировал постановление Центризбиркома России №108/900−7 за 1 ноября 2017 года, согласно которому возможность повторного голосования исключает ГАС «Выборы»: система считает действительным только первое оформленное заявление для голосования. При этом получать талоны в МФЦ можно сколько угодно.

«Надо анализировать это все с точки зрения закона, а с этой точки зрения со стороны Алексея Навального мы видим явное заблуждение. Тот талон, который вы получаете в МФЦ не является талоном на право проголосовать, а фактически — только заявка на включение избирателя в соответствующий избирательный список. То есть это не право проголосовать, а только заявка. В действительности учитывается только первое заявление, первый факт его подачи. На это существует соответствующее постановление ЦИК, принятое еще в конце прошлого года — о том, что учитывается лишь первая подача заявления. По другим талонам проголосовать будет нельзя. Для того, чтобы это понять, достаточно ознакомиться с соответствующим постановлением ЦИК. Никакой возможности многократного голосования там нет и не будет. Так что со стороны Навального это явное, очевидное намеренное введение избирателей в заблуждение», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор некоммерческого Фонда исследований проблем демократии, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

«Сегодня в Общественной палате мы проводили брифинг, посвященный вмешательству в выборный процесс в России. Мы говорили о том, что 81 псевдоизбирательный штаб Навального, которые продолжают сейчас активно работать, хотя Навальный не является никаким кандидатом, — это легальное оформление иностранного вмешательства в российские выборы. То, что они ведут подобную работу, и фактически оказывают давление на избирателей, находится на грани нарушения закона», — продолжил эксперт.

«Сейчас штабы Навального ведут активную деятельность по запугиванию избирателей, с тем, чтобы избиратели не принимали участие в выборах. более того, они это открыто говорят, и по оценкам экспертов начиная с прошлого года уже потрачено более пятисот миллионов рублей, — отметил Максим Григорьев, — Не скрывается, что в стране работают оплаченные сотрудники псевдоизбирательных штабов, которые ведут агитацию против голосования».

По словам эксперта, штабами Алексея Навального, якобы, набраны более 41 тысячи «псевдонаблюдателей», которым поставлена задача «срывать явку».

«Мы понимаем, что, как им свойственно, они завышают эти цифры. Но, даже, если они завышают их, по своему обыкновению, в 10 раз, то все равно, четыре тысячи человек — это целая армия. По поводу их участия Алексей Навальный прямо пишет, что их задача — «срывать явку». То есть не в том, чтобы мониторить, отслеживать явку или соблюдение законности. Но прямо — «срывать явку». То есть, мы не понимаем, что эти люди будут делать на участках, что значит «срывать явку». Но попытка помешать свободному волеизъявлению граждан — это явное нарушение законодательства. Это прямое и дорогостоящее вмешательство в российские выборы», — подчеркнул Максим Григорьев.

«Работают сайты, масштабно распространяется информация по социальным сетям, производится большими тиражами печатная продукция, которая запугивает избирателя. Мы расцениваем это как прямое вмешательство и подрыв российской демократической системы выборов», — завершил свой комментарий член Общественной палаты РФ.