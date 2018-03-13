В финансировании президентской гонки Порошенко обвинили российский бизнес

Киев, , 20:45 — REGNUM В январе-марте Украина на аукционе продала лицензии на 4G частоты трем дочкам российских компаний — «lifecell», «Киевстар» и «Vodafone-Украина». На запуск сети во всех областных центрах страны регулятор отвел лидирующей тройке операторов 4,5 года. Ожидается, что в этом году 4G появится в нескольких городах.

Чтобы воспользоваться новым типом соединения абонентам, скорее всего, придется заменить сим-карты, особенно если им уже более пяти лет. Также для этого нужна надлежащая техника, поддерживающая формат сети.

В свою очередь, депутат, лидер фракции «Радикальная партия» Олег Ляшко обвинил президента Украины Петра Порошенко в сговоре с российскими компаниями. По его словам, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации при участии Порошенко продали частоты по заниженным ценам.

«Вчера украли минимум 0,5 млрд долл на проведении тендеров по продаже 4G частот. Я вчера обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с требованием остановить эту коррупционную аферу… Также я обратился с запросом к генпрокурору Юрию Луценко и главе Национального антикоррупционного бюро Сытнику (глава НАБУ Артем Сытник) с требованием привлечь к уголовной ответственности тех, кто участвовал в коррупционном сговоре. Напомню, 6 марта при участии президента Украины Национальная комиссия по вопросам регулирования связи провела тендер по продаже 4G. Эти частоты продали за 5,5 млрд грн (212 млн долл). Реальная их цена минимум 20 млрд грн (771 млн долл). Стартовую цену указали 265 млн грн (10 млн долл — ред.). По оценкам экспертов, стартовая цена должна была быть 3,5 — 4 млрд грн (154 млн долл)», — сказал Ляшко 13 марта в кулуарах рады.

«В 2015 году частоты 3G правительство Яценюка продало за 10 млрд грн. По тому курсу это 750 млн долл. Сейчас продали частоты 4G за 5 млрд грн. По нынешнему курсу это 200 млн долл. Где выгода Украины? Недавно в Египте такие же частоты продали за 1,3 млрд долл, в Таиланде — почти за 7 млрд долл, в Великобритании — за 3,2 млрд долл, в Сингапуре — за 1,2 млрд долл, в Турции — за 4,2 млрд долл, в Италии — почти 5 млрд долл», — напомнил Ляшко.

Он также обвинил российский бизнес в финансировании президентской избирательной компании Порошенко.

«В результате этого коррупционного сговора украли минимум 0,5 млрд долл. Куда пойдут эти деньги? Подозреваю, что на избирательную кампанию президента Порошенко. Иначе, почему он присутствовал на этой афере? Мы требуем от правительства выставить на повторный тендер частоты и продать их честно. В результате тендера бюджет Украины может получить 1 млрд долл, а не 200 млн… Все три компании, которые победили на тендере — это российские компании. Я знаю, что генпрокурор Луценко писал обращение, чтобы исключить российские компании с торгов по частотам. Это вопрос национальной безопасности», — напомнил Ляшко.

В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил правоохранительным органам тщательно проверить информацию, озвученную Ляшко.

«…Ляшко обнародовал заявление о том, что открытый конкурс по продаже лицензий на стандарт мобильной связи 4G мог пройти непрозрачно, а стоимость выданных лицензий могла бы быть значительно выше. Ответственным за проведение открытого конкурса является Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, орган, независимый от правительства. Но правительство не может не отреагировать на заявление о возможном вреде, причиненном государству», — написал Гройсман на странице в Фейсбуке.

В то же время СЕО компании «lifecell» Исмет Языджи напомнил, что на Украине услуги телеком-операторов очень дешевые.

«Мы знаем, что в Украине услуги телеком-операторов очень дешевые, а потому сроки окупаемости здесь будут более длинными, чем в других странах… Мы планируем запустить 4G для наших абонентов очень скоро. Месяц или два. Максимум — в апреле. У нас очень современное оборудование», — сказал Языдж, пишет «Страна».

Кроме того, эксперт Сергей Жирнов отмечает, что низкая стоимость частот отразится на стоимости связи, которая на Украине значительно ниже, чем в перечисленных Ляшко странах.

«Сравните средний счёт за услуги связи в Украине и в этих странах. Ну что бы не подавать картинку настолько искажённой. Я так понимаю, те 209 человек, которые лайкнули пост Ляшко готовы платить по 25 евро в месяц (абонентской платы)? Операторы же транслируют возросшую цену на кого, правильно, — на потребителей», — пояснил Жирнов в Фейсбуке.

С ним соглашается блоггер Виктор Татарин, который в качестве примера привел высокую стоимость мобильной связи в Польше.

«С одной стороны цена небольшая. И это, наверное, плохо. С другой, стоимость услуг будет огромной, большей это точно… У меня знакомая из Кракова удивлялась стоимости стартового пакета «Водафон» (около 1 долл) и месячной платы за Интернет и разговоры (до 3,8 долл в мес.). У них, в Польше, можно поговорить той суммой только несколько дней. А еще интернет. Так и нечего говорить. Поэтому 200 млн долларов может и хорошая цена», — добавил Татарин в Фейсбуке.

Ранее, 31 января президент Порошенко заявил, что успешные торги по продаже лицензий на связь стандарта 4G являются еще одним шагом Украины к новым технологиям.

«Успешный конкурс на лицензии связи 4-го поколения, который прошел в выполнение моего указа, радует не только почти 2,5 млрд грн в государственный бюджет. Это еще один шаг Украины к новым современным технологиям», — написал Порошенко на своей странице в Фейсбуке.

Как сообщалось, 6 марта Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации провела второй этап тендера на лицензии высокоскоростной связи 4G. Украинские дочки российских операторов мобильной связи «Киевстар», «Vodafone» и «lifecell» заплатят за лицензии на 4G-связь в диапазоне 1800 МГц 5,424 млрд грн.

Операторы выкупили первые три лота на связь четвертого поколения за 3,17 млрд грн. 31 января 2018 года НКРСИ продала частоты в диапазоне 2600 МГц для развития на Украине связи нового поколения — 4G трем ведущим операторам мобильной связи — «Киевстар», Vodafone и lifecell за 2,456 млрд грн.