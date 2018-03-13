Минюст России внёс в список нежелательных две иностранные НКО

Москва, , 19:35 — REGNUM Министерство юстиции включило ещё две организации в перечень иностранных некоммерческих организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, сообщает 13 марта пресс-служба ведомства.

В список включены немецкая организация «Европейская платформа за демократические выборы» (European Platform for Democratic Elections, EPDE) и литовский «Международный центр электоральных исследований» (International Elections Study Center, IESC).

Сообщается, что решение об этом принято на на основании федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан России», а также решения замгенпрокурора России от 12 марта 2018 года.

Напомним, внесение иностранный организации в список нежелательных в России предусматривает, что организация должна закрыть все свои подразделения, а также свернуть все программы и проекты на территории страны.

Также нежелательной организации может быть запрещёно распространение материалов через российские средства массовой информации.

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