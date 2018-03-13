Паводок «утопил» главу Усть-Каменогорска

Усть-Каменогорск, Казахстан, , 19:35 — REGNUM Последствия паводка в Усть-Каменогорске стали серьезным провалом акима города Куата Тумабаева, заявил глава Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов. Об этом сообщает 13 марта телеграфное агентство КазТАГ.

По слова акима области, сложная паводковая ситуация возникла из-за плохой оперативности служб и нежелания проводить своевременные работы по устранению подтоплений.

«Можно выдумать много причин. Но здесь одно — отсутствие совести, чтобы добросовестно выполнить свою работу», — заявил Ахметов.

Он пообещал, что руководители соответствующих ведомств будут наказаны.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 по 11 марта в Восточно-Казахстанской области выпала двухмесячная норма осадков, что значительно усложнило паводковую ситуацию в регионе.

13 марта из регионального фонда «Парыз» на борьбу с паводком городу Аягозу было выделено 50 млн тенге (8,85 млн рублей). В Восточно-Казахстанской области сохраняется опасность паводка.

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