Депутаты Севастополя оценили отчёт губернатора на «четыре с плюсом»

Севастополь, , 19:28 — REGNUM Ежегодный отчёт губернатора Севастополя о работе правительства был, может быть, и не лишён недостатков, но в целом нацелен на дальнейшее развитие города. В отношении к депутатам Дмитрий Овсянников проявил выдержку и очень корректно отвечал на все поставленные вопросы. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказала председатель Законодательного собрания города-героя Екатерина Алтабаева.

«Мы прекрасно понимаем, что была проделана очень серьёзная работа, чтобы дать характеристику основным направлениям развития города и определить на основе консенсуса задачи на будущее. С нашей точки зрения, та форма, которая сегодня была предложена правительством, безусловно, себя оправдывает, поскольку основные параметры социально-экономического и культурного развития Севастополя были озвучены», — отметила спикер.

По её словам, депутаты Заксобрания задавали очень много вопросов, на большинство которых накануне и во время отчёта были даны ответы.

«Мне кажется, что губернатор продемонстрировал сегодня не просто хорошее владение общей ситуацией в городе, а знание конкретных цифр по конкретным направлениям развития. При этом он очень терпеливо и кропотливо отвечал на вопросы всех депутатов вне зависимости от их характера. Если можно так выразиться, я бы сказала, что на твёрдую четвёрку с плюсом», — добавила Екатерина Алтабаева.

Говоря о возможных нестыковках отчёта с реальным положением дел в жизни города, она выразила уверенность в общем понимании ситуации со стороны законодательной и исполнительной власти города.

«Мы говорили о том, что далеко не все показатели достигнуты или подготовлена достаточная база для того, чтобы их выполнить в 2018 и последующих годах. Но при этом, я считаю, что сегодняшний доклад, безусловно, объективен. Если и были расхождения, то на них указывали наши коллеги. Например, губернатор считает, что точечная застройка в городе фактически пресечена. При этом некоторые парламентарии настаивают на том, что этого ещё не произошло, хотя положительные тенденции наметились», — пояснила председатель Законодательного собрания.

По её убеждению, если органы власти вместе приходят к общей точке зрения и констатируют, что по каким-то вопросам ситуация не очень хорошая, это и есть отправная точка для дальнейшего развития.

«Это очень важный момент, и он сегодня прозвучал. Поймали ли мы губернатора на том, что он где-то лукавил или давал неверные сведения? Для того чтобы такое заявлять, я должна сама ещё раз внимательно изучить отчёт. Если где-то у меня и возникли вопросы, то я их лучше пока задам ему в дальнейшей нашей работе, чем буду предавать их гласности в прессе. Такова моя личная позиция», — пояснила Екатерина Алтабаева.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 13 марта, губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников сообщил во время отчёта перед депутатами, что в 2017 году за счёт средств ФЦП в городе были построены и введены в эксплуатацию 16 социально важных объектов.

«Эффективность использования средств, выделенных в рамках федеральных целевых программ, составила 87,5%», — отметил он, также обратив внимание на то, что на 2018 год правительством заключены контракты на строительство ещё 13 крупных социальных объектов.

«По итогам 2017 года Севастополь занял 23-е место в стране по уровню жизни. Рост численности населения составил 7,7 тысячи человек», — добавил губернатор.

Однако, по данным местных телеграмм-каналов и ряда севастопольских журналистов, многое в реальности расходится с тем, что декларировал сегодня губернатор.

«Если говорить об отчёте, то это просто много букв и цифр, не подбитых под выполнение задач стратегии Севастополя до 2030 года. Интересно, читал ли этот документ сам Овсянников. Потому что присланный заранее в Закс отчёт сильно разнится с публичными заявлениями губернатора и его свиты. Например, правительство хвалило себя в СМИ за трехпроцентный промышленный рост в 2017, а в отчете — минус 11%», — отмечали скептики.

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