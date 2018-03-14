В Италии победили евроскептики: как реагировать Германии и Франции?

Рим, , 05:16 — REGNUM Победа партии евроскептиков на парламентских выборах в Италии дает повод ЕС серьезно задуматься над перспективами евроинтеграции. Какую позицию займут Германия и Франция в борьбе за сильного союзника, которым может быть для них Италия, пишет в своей статье обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Ставка на левоцентристские партии, казалось бы, оправдавшая себя в случае Франции, в Италии дала сбой. Левоцентристы, выступавшие как поддержка усиления интеграции, проиграли в Италии евроскептикам. Это можно считать закономерным, учитывая снижавшуюся последние годы заинтересованность Италии в ЕС. Теперь, кто бы ни возглавил будущую итальянскую правительственную коалицию, и Германии, и Франции придется прилагать усилия к достижению единой позиции по вопросам, касающимся общеевропейского взаимодействия.

Италия показала наличие собственного мнения, что может даже служить предупреждением для такого левоцентристского политика, как Эммануэль Макрон. Поскольку Маттео Ренци, левоцентрист итальянский, в своей стране проиграл с треском. Кандидатов же на роль третьей точки опоры для ЕС среди нынешних европейских стран, помимо Италии, не просматривается. Но это не отменяет необходимость срочно предпринимать решительные шаги. Текущая ситуация в ЕС не устраивает никого из участников.

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