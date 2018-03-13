Путин призвал сделать Дагестан регионом-донором

Махачкала, , 19:05 — REGNUM Дагестану надо прежде всего научиться собирать налоги. С учетом того, что республика является на 70% дотационной, это первоочередная задача. Об этом заявил в ходе своего визита в Дагестан 13 марта президент РФ Владимир Путин. На встрече с врио главы республики Владимиром Васильевым он напомнил, что в прошлом республика не нуждалась в дотациях из федерального центра, сама представляя из себя регион-донор.

В ответ на вопрос главы государства о том, что нужно делать в самое ближайшее время для развития Дагестана, Васильев сказал, что в первую очередь необходимо «выстроить такие отношения, чтобы люди, где бы они ни жили, чувствовали себя защищёнными, а не на обочине».

«Поэтому мы, во-первых, решаем те социальные вопросы, которые есть, выполняем указы и те обязательства, которые есть», — подчеркнул Васильев.

Он отметил, что многие жители республики помнят, когда Дагестан был донором и хотят вернуть эти времена, чтоб гордиться своей родиной. По словам Васильева, в плане налогов уже идет работа. Он встречался с работниками рынков, владельцами автозаправок, в ближайшее время состоится встреча со строителями. Все они много работают, но налогов, по словам врио главы, не видно.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 13 марта, президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Дагестан. Первым делом он встретился с представителями общественности, среди которых были в том числе жители Цумадинского и Ботлихского районов, принимавшие участие в событиях 1999 года, когда они с оружием в руках оказали сопротивление боевикам из Чечни.