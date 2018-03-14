Польский художник не видит русофобии в оскорблении Путина

Станислав Стремидловский, , 00:02 — REGNUM

В Польше вступил в силу закон о запрете торговли по выходным. Однако, передает Gazeta Lubuska (Гожув-Велькопольский и Зелена-Гура), оппозиционная партия «Гражданская платформа» (РО) хочет его отмены. «Воскресенье должно быть выходным, предназначенным для размышлений, отдыха и времени для семьи», — говорит кардинал Казимеж Ныч. Но РО с ним не согласна и собирается представить на ближайшем заседании сейма Польши представить законопроект об отмене запрета торговли в воскресенье. «Глава правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский пытается навязать нам свой образ жизни, — заявил депутат от «Гражданской платформы» Славомир Неуманн, представляя решение, которое, по его словам, восстанавливает здравый смысл. — Качиньский не будет говорить нам, что нужно делать по воскресеньям, будь то походы по магазинам, в кино или в церковь, каждый должен иметь свободный выбор». Закон о запрете торговли вступил в силу 1 марта, а 11 марта стало первым воскресеньем, когда были закрыты торговые точки.

Накануне первого «воскресного дня без торговли», 10 марта, члены подляшского отделения «Гражданской платформы» организовали конференцию в торговом центре Atrium Biała в Белостоке, сообщает Gazeta Współczesna (Белосток). Как говорит депутат Роберт Тышкевич, «в таких воеводствах, как Подляшское, такие города, как Белосток, будут платить самую большую цену за введение этого запрета. Мы против этого. Мы — приграничный регион: более миллиарда злотых в магазинах Подляшского воеводства и Белостока оставляют туристы с востока. Суббота и воскресенье — дни напряженной торговли. Белорусские граждане живут в наших отелях, едят в наших ресторанах. Теперь всё это будет ограничено». Тышкевич добавляет, что в странах с ограничениями торговли по выходным туристические и приграничные города выведены из-под действия запретов. По словам вице-президента Белостока Збигнева Никиторовича, «воскресный день без торговли» очень неблагоприятно отразится на бюджетах местных властей», приведет «к меньшим доходам, росту безработицы и сокращению производства наших предпринимателей». Особенно его беспокоят предложения закрывать по воскресеньям рестораны и небольшие магазинчики. Уже подсчитано, что со вступлением в силу закона о запрете торговли по воскресеньям почти 85 тысяч человек в Польше могут потерять работу, из которых около половины — это студенты.

Репортеры Dziennik Zachodni (Катовицы и Верхняя Силезия) вышли в воскресенье, 11 марта, в города воеводства, чтобы посмотреть, как выполняется закон о запрете торговли по воскресеньям. 13.00. Подземная парковка в торговом центре Forum в Гливице пуста. Витрины магазинов закрыты, а коридоры перекрыты барьерами. Однако нет недостатка в людях. Некоторые пришли в кофейни, другие в кинотеатры, а кто-то еще решил заскочить за едой, ведь продуктовые магазины работают. Новый закон люди оценивают по-разному. Большинство критикуют его, но есть и те, кто считает «воскресный день без торговли» хорошей идеей. Если у кого-то не было времени сделать покупки в субботу, в воскресенье их спасет… бензоколонка. Как отмечает сотрудница одной из заправочных станций в Гливице, в этот день, 11 марта, стали появляться люди, которые не только заправляют свои машины, но и делают небольшие покупки. Есть даже те, кто специально ради этого приехал на бензоколонку. Как рассказал встреченный журналистами автомобилист, получается «немного дороже, но иного выхода нет».

Gazeta Krakowska (Краков) задается вопросом, не будут ли лишенные воскресного шопинга поляки ездить в соседнюю Словакию? Еще в 1990-х годах многие жители Малопольши любили ходить по словацким магазинам. Они были дешевле. Всё изменилось после того, как Братислава перешла в 2007 году на евро, тогда цены в этой стране взлетели. По мнению некоторых специалистов, шоп-туры в Словакию могут скоро вернуться. Как говорит эксперт Якуб Лагинов, в июне малопольские власти запускают трансграничный автобус, который будет отправляться в Словакию из Закопане. Это позволит делать покупки в словацких магазинах. Правда, есть проблема — в соседней стране по воскресеньям торговые точки открываются лишь на несколько часов. И поэтому издание сомневается, что шоп-туры в Словакию станут популярными.

Поляки работают много, а получают мало, считает Gazeta Olsztyńska (Ольштын). В среднем поляк трудится на 25,8% больше, чем в среднем европеец. Но его зарплата на 40% меньше, чем в среднем по Европейскому союзу. Конечно, в Польше стоимость жизни ниже, но даже с учетом этого есть большие расхождения с богатейшими западными странами. Поэтому поляки уезжают за границу. Польская зарплата превышает зарплаты в Венгрии, Чехии, Эстонии или Болгарии. Но когда дело касается всего ЕС, то Польша на находится на 13-м месте. Евростат утверждает, что цена корзины основных товаров и услуг в Польше составляет 54% от среднеевропейской, дешевле только в Румынии и Болгарии. Проблема в низкой эффективности труда, чрезмерной бюрократии, плохой организация производства, а также наблюдается слишком большая занятость в отраслях с низкими доходами. По данным Центрального статистического управления, в 2017 году почти 60% трудящихся в Польше работали в сфере услуг, а доля производства с высокой добавленной стоимостью по-прежнему очень мала. Экономист Варминьско-Мазурского университета Вальдемар Козловский считает, что если бы «мы присоединились к еврозоне в 2007 году, то сегодня могли бы рассчитывать на 80% того, что, например, зарабатывает Германия. Разговоры о переходе на евро сейчас возвращаются. Но, по-моему, уже слишком поздно. Конечно, стоит поговорить и посмотреть, когда стоит войти в еврозону. Однако решимся ли, учитывая Brexit и кризис зоны евро?».

«За словами о польско-германском примирении стояла жесткая немецкая политика», — заявил в интервью Radio Szczecin (Щецин) председатель парламентской комиссии по оценке стоимости ущерба Польше от Германии во время Второй мировой войны Аркадиуш Мулярчик. Депутат назвал низостью требования подписывать заявления «об отказе от юридических претензий против нацистского бесправия» от людей, которых принудительно заставляли работать, во время получения ими компенсаций от Фонда польско-германского примирения. По словам депутата, это показывает определенные «схемы», которые существовали в польско-германских отношениях за последние 70 лет. И они были во многом «великой ложью», потому что «наши отношения были основаны на предполагаемом примирении, но это был лозунг, за ним не было реального примирения». Мулярчик утверждает, что дело еще не завершено, по его словам, такой отказ от юридических преследований является незаконным. Как он отмечает, если Конституционный трибунал откроет возможность для судопроизводства в Польше, наследники работников, которых принудительно заставляли трудиться, смогут подать иски.

Спорная выставка плакатов «Lublin zaKorkowany» открылась в люблинском отделении Института национальной памяти в рамках документального фестиваля о памяти 1939 — 1989 годов, рассказывает Dziennik Wschodni (Люблин). Автором работ является Войцех Коркуча. Вы можете видеть среди прочего плакат, объединяющий логотипы немецких марок Mercedes и Volkswagen со свастикой и надписью «Made in Germany». Есть работа, показывающая ворота, ведущие в лагерь Аушвиц, где надпись «Труд делает свободным» заменена на «Добро пожаловать в Германию», или плакат, на котором изображен череп, имеющий сходство с президентом России Владимиром Путиным, и подписанный «Achtung, Russia!», где в написании слова Russia присутствуют буквы СС в нацистской стилистике. «Я удивлен, — заявил изданию на правах анонимности люблинский преподаватель международных отношений. — Такие плакаты не имеют ничего общего с историей Польши до 1989 года, потому что Путина там тогда не было. Возникшая проблема с репарациями от немцев тоже». Подобные мнения выразили многие, но никто не согласился сказать это вслух, официально. Однако сотрудники люблинского отделения Института национальной памяти говорят, что жалоб не получали. По словам пресс-секретаря Давида Флорчака, посетители выставки отмечают, что им нравятся работы, а сами плакаты «безусловно, можно назвать очень выразительными, но не ксенофобскими». Не видит проблем и сам художник. «Если кто-то ищет «антигерманизм» на плакате 2013 года Made in Germany, то это только подтверждает обоснованность и смысл плаката, — заявил Коркуч. — Он нейтрален и носит образовательный характер. Плакат «Achtung, Russia!» был создан в 2014 году и является протестом против империалистической политики и агрессивных действий Москвы на Украине и в Грузии. Если кто-то видит «антирусскую» составляющую на этом плакате, обратите внимание, что он очень персонализирован и показывает лишь одного известного персонажа».

13 марта в Ополе открылся фестиваль современного российского кино «Спутник» (закроется 18 марта), информирует Nowa Trybuna Opolska (Ополе). Он проводится по инициативе студентов из Научного кружка русской культуры UO, Ассоциаций сотрудничества Opolskie Lamy и Poland-East. «Это региональное воплощение российского кинофестиваля «Спутник над Польшей», который проходит в Варшаве уже одиннадцать лет. Это возможность посмотреть современные русские фильмы и познакомиться с культурой наших восточных соседей», — сообщила Дарья Огон из кружка. Открытие состоялось в Национальном центре польской песни. Организаторы обещали показать фильм «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева, который был выбран для «Оскара». А после просмотра — баллады Окуджавы и Коэна в исполнении группы «Над облаками». Кинотеатр «Медуза» покажет ленты «Дама пик», «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», «Турецкое седло» (о бывшем агенте КГБ), «Большой» (о балерине), «Время первых» (о космонавтах и «холодной войне»). Программа также включает конференцию, встречи и семинары для детей. В этом году «Спутник» также сопровождается «Днями славянской культуры».

А в Познани пройдут выступление скандальной группы Pussy Riot, информирует Głos Wielkopolski (Познань). Она сыграет фестивале Jarocin-2018. Как заявляет издание, «Pussy Riot — это всемирно известная протестная группа. Ее участники известны своими спорными и провокационными действиями, комментариями событий не только в России, но и в мире. Они были приговорены российским судом к двум годам тюремного заключения в исправительной колонии. Аудиовизуальная программа основана на книге Марии Алехиной «RIOT DAYS». За что они борются? За свободу слова. За равные права. Против сексизма. Против любой дискриминации. Они открыто критикуют Путина и Дональда Трампа».

Жители Жешува не согласны с мнением Института национальной памяти, который требует сноса памятника «Революционной борьбы», сообщает Super Nowości (Жешув). И поэтому они объявили об учреждении гражданского комитета, который займется сбором деньги на выкуп этого мемориала. Памятник «Революционной борьбы» подпал под действие так называемого закона о декоммунизации. Его должны убрать с городской площади до 31 марта. Если в апреле монумент будут стоять на своем месте, решение о сносе примет глава Подкарпатского воеводства. Местный депутат Славомир Голомп выступил с идеей выкупить памятник, чем сохранить его от демонтажа. Монумент стоит на земле, которая принадлежит монахам-бернардинцам. Как говорит Голомп, во время мессы он подслушал, как один из монахов жаловался на финансовые затруднения, которые их орден ожидает в этом году. И тогда депутат решил объявить о сборе денег, чтобы купить памятник у бернардинцев. Голомп говорит, что сохранить монумент они хотят по общественным и культурным соображениям, никакой политики. Правда, жешувские монахи не согласилась продать памятник, поэтому депутат написал вышестоящему начальству бернардинцев в Краков. Неизвестно пока и то, сколько денег могут попросить монахи за участок земли с монументом. Настоятель монастыря отец Рафал Климас отказался разговаривать на эту тему с журналистами.

Пограничники задержали 24-летнего украинца, который занимался фальсификацией разрешений на работу для иностранцев, передает Gazeta Wrocławska (Вроцлав). У него нашли договоры, счета-фактуры, ноутбуки, мобильные телефоны, сим-карты и наличные. Подозреваемому предъявлено обвинение в мошенничестве и фальсификации документов. Он попался в рамках расследования по делу преступной группы, занимающейся легализацией пребывания иностранцев в Польше. Украинцы использовали фальшивые документы, используя поддельные печати воеводства Нижней Силезии. Владельцы компаний, которые фактически не осуществляли предпринимательскую деятельность, регистрировали в офисах занятости заявления о намерении нанимать иностранцев. На их основе граждане Украины, России, Белоруссии и Узбекистана получали визы на въезд в Польшу и работу от одного до трех лет. По прибытии иностранцы не работали на бизнесменов, указанных в заявлениях. Стоимость такой «услуги» составляла от 100 до 3000 злотых. По данным прокуратуры, менее чем за два года было зарегистрировано около 700 ложных заявлений. Обвинения предъявлены четырем украинцам и двум полякам. Им грозит до 8 лет тюрьмы.

Express Bydgoski (Быдгощ) о парламентских выражениях. Депутат сейма Польши Павел Скутецкий (парламентский клуб Kukiz 15) отправился в очередное турне по арабским странам. Он сделал остановку в Ливане, где встретился с лидером группировки «Хезболла», который вручил ему памятную медаль. «Чрезвычайно положительная встреча с Мухаммедом Раадом, главой «Хезболлы». Нужно говорить, лично противостоять мифам. Штаб-квартира группировки хуже защищена, чем некоторые офисы на Новогрудзской (на этой улице в Варшаве расположена партийная резиденция «Права и Справедливости» — С.С.)», — позволил себе пошутить в социальных сетях Скутецкий. Издание отмечает, что «Хезболлу» ряд стран, включая США, называют террористической организацией, а ее боевики не отошли от вооруженной борьбы. Но в Ливане она имеет и другое лицо — поддерживает бедных, занимается школами и больницами, организует социальную помощь. Другое дело, что визит Скутецкого и его встреча с лидером «Хезболлы», учитывая напряженные отношения Польши с Израилем, могут быть неправильно интерпретированы и иметь политические последствия. Депутат Павел Ольшевский («Гражданская платформа») прямо обозвал своего коллегу неприличным словом, написав в своем блоге, что тот «способен похвастаться фотографией с лидером «Хезболлы» — нужно быть полным идиотом, особенно в нынешней ситуации». Скутецкий защищает себя от обвинений, объясняя, что он «с бандитами не встречается», он встречается «с патриотами, которые являются очень серьезной силой в демократически выбранном парламенте нашего стратегического друга в этой части мира, даже если один из его соседей достаточно эффективно заклеил им рот».