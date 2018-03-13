Ляшко: Помпео на днях посещал Киев и тайно встречался с Порошенко

Киев, , 18:59 — REGNUM Директор ЦРУ Майк Помпео, который должен сменить Рекса Тиллерсона на посту госсекретаря США, неофициально посещал Украину и провёл переговоры с президентом страны Петром Порошенко. Об этом 13 марта заявил депутат Верховной рады, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко, передаёт телеканал «112 Украина».

Как заявил депутат журналистам, по его информации, директор ЦРУ на минувшей неделе находился с визитом на Украине и «тайно встречался» с Петром Порошенко.

Что могло быть предметом данных переговоров, неизвестно. Сам же Ляшко выразил надежду, что Помпео и Порошенко обсуждали не только «коррупционные схемы действующей власти», но и вопросы национальной безопасности Украины.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент США Дональд Трамп объявил об отставке Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря и назначении вместо него Майка Помпео.

Освободившийся пост директора ЦРУ займёт Джина Хаспел, которая станет первой женщиной в этой должности.

Читайте также:

«Разошлись в позициях»: Трамп прокомментировал отставку Тиллерсона

Пушков о новых назначениях в США: «Крайне правые республиканцы в восторге»