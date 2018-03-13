Британская полиция: Скрипаль и его дочь находятся в критическом состоянии

Лондон, , 18:46 — REGNUM Британская полиция сообщила, что 66-летний бывший полковник Главного разведывательного управления генштаба ВС РФ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия, отравленные в британском городе Солбери 7 марта, до сих пор находятся в критическом состоянии. Соответствующее заявление сделал сегодня, 13 марта, представитель британской полиции.

«Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия остаются в больнице в критическом состоянии», — заявил представитель полиции.

Напомним, официальный Лондон потребовал от России в ультимативной форме дать разъяснения по делу об отравлении Скрипаля и его дочери. Дело в том что британские власти считают Россию причастной к этому отравлению, но не предоставляют никаких доказательств.

Москва уже ответила решительным протестом на ультиматум Лондона и заявила, что британская сторона не дождется никакого ответа до тех пор, пока не будут представлены какие-либо доказательства и начато совместное расследование.

Тем не менее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что ответ российской стороны она будет ждать до конца дня 13 марта, а 14 марта она выступит с официальным заявлением по делу Скрипаля.