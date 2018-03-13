Украинскую ГТС хотят отдать в управление «варягам»

Киев, , 18:35 — REGNUM Украинское правительство готовится привлечь к управлению газотранспортной системой компанию из Евросоюза. В настоящее время соответствующие консультации ведутся с пятью европейскими операторами. Об этом 13 марта заявила замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко.

«Мы консультировались с потенциальными партнерами, это известные европейские операторы, их не так много. Если без названий компаний, а только по странам, то это Словакия, Польша, Италия и Франция, а также Нидерланды», — рассказала Бойко в эфире телеканала «Громадське».

По ее словам, вопрос с выбором партнера должен решиться в 2018 году.

«Для нас важно, чтобы тот партнер, который зайдет в Украину, был способен помочь обеспечить сохранение объема транзита через Украину. Это ключевая идея. Когда речь идет о 2019 годе и новом контракте, мы готовы взять европейского партнера и прозрачно работать, чтобы обеспечить дополнительную надежность для ЕС», — добавила Бойко.

В свою очередь эксперт в сфере энергетики Елена Голубева призвала украинцев не верить экспертам, которые утверждают, что украинская ГТС убыточна и может превратиться в металлолом.

«У меня вопрос: 3 млрд долл, которые Украина заработала только на транспортировке российского газа в 2017 году (цифры публично озвучил глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев) это «не зарабатывает»? Или слишком мало, чтобы считаться заработком? А 12,47 долл которые платят за вход в систему «Укртрансгаза» частные трейдеры газа, это тоже «не зарабатывает»?», — написала Голубева в своем Фейсбуке.

При этом она напомнила, что «решение Стокгольмского арбитража должно было дать старт для процесса анбандлинга — отделения от «Нафтогаз Украины» газотранспортной системы».

«Согласно постановлению кабмина № 496, активы, которые используются при транспортировке природного газа, в рамках анбандлинга должны быть переданы независимой компании в течение 30 дней после окончательных решений по двум делам, которые рассматриваются в Стокгольмском арбитраже», — отметила Голубева.

В то же время экономист Андрей Павловский обвинил правительство Гройсмана в попытке провести «теневую приватизацию украинской ГТС».

«Это ресурс, который принадлежит народу и который способен обеспечить подъем национальной экономики… Газотранспортная система Украины является национальным достоянием и обеспечивает экономическую безопасность государства… Кроме того, стоимость украинской ГТС на сегодня составляет 300 млрд евро», — сказал Павловский.

Он призвал правительство создать отдельную госкомпанию для управления ГТС.

«Несмотря на то, что сегодня в украинском законодательстве содержатся нормы, которые позволяют быть партнером ГТС только компаниям из ЕС или США, нет никакой гарантии, что в дальнейшем контроль над украинской ГТС не перейдет к российскому «Газпрому» или аффилированным с ним структур… Ошибочным является утверждение, что передача в управление украинской ГТС является международным обязательством Украины. Ни один международный договор, ратифицированный украинским парламентом, и ни одна директива ЕС не содержит требований о передаче в управление украинской ГТС субъекту хозяйствования, который не находится в государственной собственности Украины», — пояснил Павловский.

Кроме того, депутаты от фракций «Оппозиционный блок» и «Батькивщина» обвинили правительство и президента Петра Порошенко в попытке лишить украинский народ национального достояния — газотранспортной системы.

«Власть пытается уничтожить и отдать за бесценок фактически последний ресурс, который остался у Украины — газотранспортную систему. Ежегодно ГТС обеспечивает доход государства минимум в 2 млрд долл за транзит. Строительство такой системы с нуля стоит минимум 300 млрд евро, по подсчетам экспертов. При этом власть планирует большое ограбление украинского народа, аферу, которая может стоить Украине будущего. Планируется даром отдать 49% ГТС в собственность или в управление… Идеологом этой схемы выступает действующий президент Украины Порошенко и глава «Нафтогаза» Коболев. Они говорят, что украинцы такие никчемные, что не могут самостоятельно управлять ГТС. Поэтому давайте отдадим её кому-то, иностранцам, за которыми будет стоять российский капитал «Газпрома». Они якобы будут лучше управлять. Причем никто не будет вкладывать в развитие ГТС ни одной копейки», — сказал депутат, член фракции «Батькивщина» Иван Кролько 13 марта, выступая с трибуны рады.

Он также проинформировал, что вчера депутаты от «Батькивщины» передали соответствующее заявление в Национальное антикоррупционное бюро и в Генпрокуратуру с требованием защитить госсобственность.

При этом депутат, член фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко призвал прекратить «позорную практику привлечения варягов к управлению страной».

«Создается впечатление, что власть очень торопится. До выборов западные кураторы поставили задачу — пустить с молотка остатки ликвидных активов — предприятия, землю, газовую трубу, а население загнать в экономическое рабство с неподъемными ценами и тарифами, запугать национальными дружинами и постоянными террористическими угрозами. В мировой истории этому есть четкое название — колониальный режим», — сказал Бойко 13 марта, выступая с трибуны рады.

Напомним, 14 февраля кабмин одобрил передачу активов газотранспортной системы Украины (ГТС) от «Укртрансгаза» в управление открытому акционерному обществу «Магистральные газопроводы Украины» (под контролем Минэнерго Украины).

Передаче подлежат магистральные газопроводы; компрессорные станции, в частности газораспределительные и газоизмерительные станции; подземные хранилища газа (ПХГ) имущество сервисных подразделений; автотранспорт, специализированный транспорт и другое имущество, необходимое для эффективной работы МГУ.

Постановление вступает в силу через 10 дней со дня вступления в силу решений Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма в споре между «Нафтогазом» и компанией «Газпром» по контрактам на период 2009—2019 годов. Объявлен отбор потенциальных участников в СП по управлению украинской ГТС. Основное требование к потенциальным кандидатам — предоставление гарантий загрузки ГТС. Иностранному партнеру будет передано 49% акций МГУ в управление с сохранением права собственности на ГТС у государства.