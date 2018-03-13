Глава МИД ФРГ: Если за делом Скрипаля стоит Россия — это будет серьезно

Берлин, , 18:27 — REGNUM Глава МИД Германии Зигмар Габриэль в телефонном разговоре со своим британским коллегой Борисом Джонсоном заявил о необходимости привлечь к ответу причастных к отравлению в Британии бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, сообщается 13 марта на сайте внешнеполитического ведомства Германии.

Кроме того, Зигмар Габриэль рассказал, что решительно осуждает это «нападение» с применением «запрещённого химического оружия».

«Ясно, что преступники должны быть привлечены к ответственности. Если подтвердится, что за этим стоит Россия, это будет очень серьёзное дело», — цитирует слова Габриэля официальный сайт МИД ФРГ.

При этом никто из двоих собеседников не удосужился вспомнить, что на данный момент нет никаких доказательств причастности кого-либо к отравлению бывшего сотрудника ГРУ и его дочери.

Тем не менее, британский премьер-министр Тереза Мэй уверенно заявила о «высокой вероятности» причастности России к отравлению Скрипаля.

Читайте также: Истерика Мэй: послание Владимира Путина достигло своей цели

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД России Сергей Лавров 13 марта посоветовал руководству Британии вспомнить международные договоренности и механизмы противодействия в случае использования химического оружия и соблюдать их в том числе и при обсуждении отравления в Солсбери.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД РФ: Москва заявила решительный протест на ультиматум Лондона