Глава ассоциации банков Узбекистана сменился впервые за 13 лет

Ташкент, , 18:29 — REGNUM Генеральным директором ассоциации банков Узбекистана назначен бывший первый заместитель премьер-министра республикиБахтияр Хамидов, сообщает 13 марта UzNews со ссылкой на источник в ассоциации.

72-летний Хамидов сменил на должности главы ассоциации банков Узбекистана Сайдулло Абдуллаева, который руководил ассоциацией с 2005 года.

Хамидов в разные годы работал первым заместителем премьер-министра, министром финансов, министром макроэкономики и статистики, главой Кашкадарьинской области и председателем правления коммерческого банка.

Согласно уставу ассоциации, генеральный директор назначается и снимается решением совета ассоциации, в который входят все представители членов ассоциации.

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в 2017 году инициировал ряд реформ по либерализации экономики республики, в том числе банковского сектора. Первые банкоматы в Ташкенте появились в августе 2017 году. В сентябре были устранены ограничения на снятие денег.

До конца 2018 года в республике планируется установить более 1000 банкоматов.

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