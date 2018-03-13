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Глава ассоциации банков Узбекистана сменился впервые за 13 лет

Политика

Генеральный директор назначается и снимается решением совета ассоциации

Ташкент, 13 марта 2018, 18:29 — REGNUM  Генеральным директором ассоциации банков Узбекистана назначен бывший первый заместитель премьер-министра республикиБахтияр Хамидов, сообщает 13 марта UzNews со ссылкой на источник в ассоциации.

72-летний Хамидов сменил на должности главы ассоциации банков Узбекистана Сайдулло Абдуллаева, который руководил ассоциацией с 2005 года.

Хамидов в разные годы работал первым заместителем премьер-министра, министром финансов, министром макроэкономики и статистики, главой Кашкадарьинской области и председателем правления коммерческого банка.

Согласно уставу ассоциации, генеральный директор назначается и снимается решением совета ассоциации, в который входят все представители членов ассоциации.

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в 2017 году инициировал ряд реформ по либерализации экономики республики, в том числе банковского сектора. Первые банкоматы в Ташкенте появились в августе 2017 году. В сентябре были устранены ограничения на снятие денег.

До конца 2018 года в республике планируется установить более 1000 банкоматов.

Читайте ранее в этом сюжете: До конца года в Узбекистане установят 1000 банкоматов

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Экономика Узбекистана

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