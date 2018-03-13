На пяти островах в Финском заливе досрочно проголосуют за президента России

Санкт-Петербург, , 18:12 — REGNUM Досрочное голосование на выборах президента РФ будет организовано 15 марта на пяти островах Финского залива, относящихся к юрисдикции Ленинградской области. Об этом рассказал журналистам 13 марта председатель Избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский.

Чтобы обеспечить голосование граждан РФ, несущих службу и работающих на этих удаленных от материка островах, для членов соответствующих участковых избирательных комиссий будет организован вылет на острова на вертолете.

Как отмечает ИА REGNUM, речь идет об островах Большой и Малый Тютерс, Гогланд, Соммерс и Сескар, так называемых внешних островах Финского залива, расположенных в радиусе 200 км от Санкт-Петербурга.

Глава Леноблизбиркома сегодня сообщил, что с 31 января по 12 марта в Ленинградской области избирателями было подано 67 тысяч 744 заявления о желании проголосовать по месту фактического проживания, а не месту регистрации. При этом 22 683 заявления было подано в многофункциональных центрах, 6431 — в пунктах приема заявлений территориальных избирательных комиссий, 38 630 — в участковых избирательных комиссиях. Остальные заявления поданы через портал «Госуслуги».

"Если избиратель не подал заявление указанными способами, то с сегодняшнего дня, 13 марта, и до 14 часов 17 марта он может оформить специальное заявление для голосования по месту нахождения, но только лично в участковой избирательной комиссии по месту регистрации», — подчеркнул Михаил Лебединский.

На президентских выборах 18 марта 2018 года в Ленинградской области создано 985 участков, в том числе 19 избирательных участков в местах временного пребывания избирателей: в девяти учреждениях здравоохранения, в двух следственных изоляторах, в одной войсковой части, на территориях строительных площадок, на предприятиях с непрерывным циклом работы.

Хотя в целом 18 марта голосование проводится с 8 до 20 часов по местному времени, но на 37 избирательных участках в Ленобласти время начала голосования перенесено на более раннее (на 7:00 — на 36 участках и на одном — на 6:00). Это обусловлено необходимостью обеспечения избирательных прав избирателей, рабочее время которых совпадает со временем голосования.

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По словам Лебединского, на 494 избирательных участках Ленобласти из 985 уже установлены средства видеонаблюдения. В день голосования изображение с этих участков будет передаваться в Интернет и, вместе со звуком, записываться на сервер. Кроме того, впервые средства видеонаблюдения и трансляции изображения установлены в помещениях 18-ти территориальных избирательных комиссий муниципальных районов и городского округа Ленинградской области.

Автоматизированные средства средства подсчета голосов избирателей — новые КОИБы-2017 — будут применяться на 105 избирательных участках в Ленинградской области. В списки избирателей на этих участках включены почти 200 тысяч человек (более 15% от общего числа избирателей Ленобласти).

Справка ИА REGNUM : результаты президентских выборов в Ленинградской области

В 2000 году в Ленинградской области в список для голосования на президентских выборах было включено 1 млн 324 тыс. 66 человек. Явка на выборах составила 66,76% (здесь и далее — с учетом досрочного голосования, когда оно было предусмотрено, и голосования вне избирательных участков). Владимир Путин получил 588 тыс. 78 голосов, что составило 67,13% от числа принявших участие в голосовании. Далее голоса распределились так: Геннадий Зюганов — 167 493 голосов (19,12%), Григорий Явлинский — 44 991 голосов (5,14%), Владимир Жириновский — 23 307 голосов (2,66%). Остальные семь кандидатов получили меньшее число голосов. Против всех в 2000 году в Ленобласти высказались 13 386 человек (1,53%).

В 2004 году в списках для голосования на выборах президента в Ленобласти значилось 1 млн 318 тыс. 23 человека. Явка на выборах составила 57,98%. За Владимира Путина было отдано 588 тыс. 807 голосов, или 77,10%. Николай Харитонов получил 77 691 голос (10,17%), Ирина Хакамада — 26 509 голосов (3,47%), Сергей Глазьев — 24 205 голосов (3,17%), Олег Малышкин — 10 210 голосов (1,34%), Сергей Миронов — 8123 голосов (1,06%). Против всех проголосовали 23 418 избирателей Ленобласти (3,07%). В последующие годы графа «против всех» на выборах была исключена.

На президентских выборах 2008 года в списках избирателей в Ленобласти числилось 1 млн 244 тыс. 438 граждан. Явка на выборах составила 63,8%. Дмитрий Медведев заручился поддержкой 556 тыс. 250 избирателей (70,19%). За Геннадия Зюганова проголосовали 142 098 человек (17,93%), за Владимира Жириновского — 74 662 человек (9,42%), за Андрея Богданова — 10 651 избиратель (1,34%).

В 2012 году количество избирателей на выборах президента в Ленинградской области составляло 1 млн 281 тыс. 947 человек. Явка на выборах достигла 63,30%. За Владимира Путина проголосовали 501 тыс. 893 гражданина, что составило 61,90%. Далее голоса распределились следующим образом: Геннадий Зюганов — 114 951 голосов (14,18%), Михаил Прохоров — 80 874 голоса (9,98%), Владимир Жириновский — 54 857 голосов (6,77%) и Сергей Миронов — 47 518 голосов (5,86%).

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