Депутат Госдумы предложил назначить главой ЦРУ Меланию Трамп

Москва, , 18:33 — REGNUM То, что за время совместной работы Дональда Трампа с Рексом Тиллерсоном они оба не согласовали свои позиции по очень важным стратегическим вещам, — странно, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам национальностей Михаил Старшинов. Об этом он заявил 13 марта в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя кадровые перестановки в Государственном департаменте США и ЦРУ.

«Конечно, главой ЦРУ надо было назначить Меланию (Мелания Трамп — супруга президента США — прим. ИА REGNUM ), — пошутил парламентарий. — Это было бы хорошо».

Кроме того, он удивился тому, что за год президентства Дональда Трампа шеф Белого дома и Рекс Тиллерсон «вообще не сверяли часы, позиции и взгляды» на очень важные стратегические вещи. В том числе и на взаимоотношения с Ираном.

«Если президент назначает человека на внешнеполитический блок, то как минимум на ближайшую перспективу надо обозначить приоритеты», — заметил депутат.

С ним не согласился другой участник передачи, политолог Геворг Мирзаян, который заявил:

«Часы с Тиллерсоном всегда сверялись. Когда его назначили, все СМИ писали, что он равен по статусу Трампу. Уважаемый в бизнес-среде миллиардер. Но с Тиллерсоном было много разногласий. И по статусу Иерусалима, и по Ирану. Например, когда Тиллерсон заявил, что «мы готовы говорить с КНДР», Трамп его опроверг».

Рассуждая на эту тему, эксперт предположил, что, возможно, отставка госсекретаря была инициативой Тиллерсона, который не захотел быть участником «крупного фейла американской политики» — разрыва ядерной сделки с Ираном.

«Майкл Помпео радикал, он ястреб, — заявил Мирзаян. — Шанс на конфронтацию будет возрастать».

Однако в то же время политолог добавил, что теперь чем больше дров наломает администрация Трампа, тем сильнее будут обостряться отношения США с их союзниками, на чём «мы можем очень хорошо сыграть».

Напомним, что новым директором ЦРУ президент США Дональд Трамп назначил Джину Хаспел, которая прежде занимала должность первого заместителя директора ЦРУ. Она кадровый сотрудник ЦРУ с более чем 30-летним стажем. В 2002 году Хаспел управляла тайной тюрьмой ЦРУ в Таиланде, где применялись пытки водой и лишением сна. Отметим также, что ранее женщина никогда не занимала пост директора ЦРУ.