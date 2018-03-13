Володин предложил обсудить заявление Мэй в ПА ОБСЕ

Москва, , 17:51 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил вынести на обсуждение ПА ОБСЕ заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй относительно отравления Сергея Скрипаля, передает корреспондент ИА REGNUM 13 марта.

«Считаю, что заявление госпожи Мэй просто носит необоснованный характер, голословный, и было бы правильно этот вопрос обсудить в рамках ПА ОБСЕ», — заявил Володин.

Также, считает он, «было бы правильно Великобритании ответить за те случаи, которые ранее происходили с гражданами России (Литвиненко и Березовский), которых они затащили на свою территорию буквально, а потом с ними стали происходить трагические случаи».

"Было бы правильно нашим коллегам-депутатам парламента Великобритании взять и жестко спросить с госпожи Мэй за эти заявления, запросить информацию, разобраться с этим. Но уж точно не перекладывать это все с больной головы на здоровую», — добавил Володин.