Володин не уточнил, будет ли ограничена работа BBC в России

Москва, , 17:46 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин не стал уточнять, будет ли ограничена работа BBC и призвал дождаться решения Великобритании относительно RT, передает корреспондент ИА REGNUM 13 марта.

Несколько парламентариев призвали британское правительство ввести ограничительные меры в отношении телеканала RT, вплоть до отзыва у него лицензии на вещание в Великобритании.

«Однозначно, если недружественные шаги будут предприняты в отношении российских информационных агентства, телевещательной копании RT, мы примем симметричные меры», — заявил Володин.

При этом он не стал уточнять, последуют ли санкции в отношении BBC.

«Давайте с вами сейчас посмотрим, как будут развиваться события и что дальше будет делать Великобритания в вопросах, связанных с ограничениями прав на свободу слова, свободу информации, а после этого примем решения», — сказал спикер Госдумы.

«Пока мы видим: льется поток лжи, поток обвинений — ничем не подтвержденный, не подкрепленный и необоснованный — дальше уже будем принимать решения, основываясь на в том числе тех решениях, которые с их стороны будут приниматься», — добавил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что к отравлению нервно-паралитическим веществом работавшего на британскую разведку экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля «с высокой степенью вероятности» причастна Россия.