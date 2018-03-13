Красный Крест: Тысячи человек бежали из Эфиопии из-за действий военных

Аддис-Абеба, , 18:09 — REGNUM Представители «Красного Креста» сообщили о бегстве около 2000 мирных жителей из Эфиопии в Кению в результате действий военных, 13 марта передает агентство Reuters.

Военная операция армии Эфиопии в провинции Мояле в Оромии, на границе с Кенией, ранее привела к гибели нескольких местных жителей. Многие жители района, которых испугали действия военных, перешли границу.

По сообщению военных Эфиопии, инцидент с гибелью мирных жителей провинции был «ошибкой» — солдаты считали, что имеют дело с боевиками «Фронта освобождения Оромо».

Пятеро солдат, которые принимали участие в нападении, находятся под следствием. Военное командование начало расследование инцидента.

Напомним, в 2016 и 2017 годах жертвами столкновений повстанцев и военных в провинции Оромия в Эфиопии стали сотни человек, тысячи граждан были арестованы.

Читайте ранее в этом сюжете: Парламент Эфиопии поддержал чрезвычайное положение