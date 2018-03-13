МИД РФ: Москва заявила решительный протест на ультиматум Лондона

Москва, , 17:45 — REGNUM В министерство иностранных дел Российской Федерации был вызван посол Великобритании в Москве Лори Бристоу. Об этом сегодня, 13 марта, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Сообщается, что первый заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Владимир Титов заявил британскому послу решительный протест в связи с выдвинутым властями Соединённого королевства огульными обвинениями России в причастности к отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Сергея Скрипаоя и его дочери.

Послу Бристоу было заявлено, что действия британских властей носят откровенно провокационный характер и Российская Федерация никак не причастная к инциденту в Солсбери 4 марта.

Москва никак не будет отвечать на ультиматум Лондона до тех пор, пока российской стороне не будут предоставлены образцы химического вещества, на которое ссылается британское следствие. Кроме того, никакого ответа не будет и до тех пор, пока Великобритания не начнет действовать в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия, предполагающей совместное расследование случившегося.

«Без этого все заявления Лондона являются бессмысленными. В данной ситуации исходим из того, что инцидент является очередной нечистоплотной попыткой британских властей дискредитировать Россию», — сказано в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, на Смоленской площади подчеркнули, что любые угрозы Лондона принять санкционные меры в отношении России не останутся без ответа.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая перед парламентом, официально потребовала от России предоставить объяснения в связи с отравлением в Солсбери бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Официальный Лондон обвиняет в отравлении Скрипаля российские спецслужбы, но не представляет никаких доказательств этих обвинений.

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