ЕС: в Таджикистане сокращается пространство для гражданского общества

Душанбе, , 17:46 — REGNUM В Таджикистане наблюдается тенденция сокращения пространства для гражданского общества, сообщает 13 марта ТаджикТА со ссылкой на представительство ЕС в республике.

О «сокращении пространства для гражданского общества» в Таджикистане было сказано 9 марта на шестом заседании комитета по сотрудничеству между республикой и ЕС.

По мнению представителя ЕС, для долгосрочной стабильности и экономического развития страны необходимо дать людям возможность выражать различные политические взгляды.

В настоящее время на стадии разработки находится стратегия ЕС в отношении Средней Азии. В ходе заседания стороны обменялись мнениями по поводу разрабатываемого документа.

Напомним, пятое заседание комитета по сотрудничеству Таджикистана и ЕС состоялось 11 октября 2016 года в Душанбе. Ежегодно в республике проводится фестиваль европейской недели, который продвигает европейские ценности и «культурное разнообразие» в Таджикистане.