После ухода Рекса Тиллерсона отношения между США и РФ ухудшатся – прогноз

Москва, , 17:58 — REGNUM Любые переговоры США с Россией в Америке будут восприниматься как проявление слабости, считает политолог Константин Блохин. Об этом он заявил 13 марта в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя отставку Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США.

«Для нас это — ухудшение российско-американских отношений, потому что Тиллерсон был одним из немногих, кто на первоначальном этапе президентства Трампа был сторонником улучшения отношений с Россией», — заявил эксперт.

При Блохин уточнил, что, хотя с того времени Тиллерсон сильно изменился, его уход и замена означают в будущем усиление конфронтации между США и РФ.

«Любые переговоры с Россией будут восприниматься (в США — прим. ИА REGNUM ) как поражение, — заметил Блохин. — Как демонстрация слабости. И даже выступление тех четырёх сенаторов, в числе которых был Берни Сандерс, это капля в море. Конгресс совершенно антироссийский».

Отметим, что, говоря о выступлении четырёх сенаторов, эксперт имел ввиду письмо, подписанное четырьмя членами Конгресса — Эдвардом Марки, Джеффом Меркли, Дайэнн Файнстайн и Берни Сандерсом, — которое они направили теперь уже бывшему госсекретарю США Рексу Тиллерсону, призвав его прислушаться к Владимиру Путину и начать переговоры с Москвой о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Названные сенаторы призвали Вашингтон «незамедлительно начать взаимодействовать с Россией, чтобы избежать просчётов и снизить вероятность конфликта», и заявили, что, чем больше между двумя странами противоречий, тем важнее начать диалог.

Напомним также, что, как сообщила The New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, перестановки в руководстве ЦРУ (которое до недавнего времени возглавлял Майкл Помпео, а теперь Джина Хаспел — прим. ИА REGNUM ) и Госдепартамента США обусловлены желанием президента Дональда Трампа сформировать новую команду перед переговорами с КНДР.

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