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В марафоне «Ночь выборов 2018. Life» примут участие более 500 человек

Политика

Среди них — политики, политологи, блогеры, звезды эстрады и телевидения, представители избирательных штабов кандидатов в президенты РФ

Москва, 13 марта 2018, 17:29 — REGNUM  Онлайн — марафон «Ночь выборов 2018. Life» пройдет в воскресенье и понедельник, с 12 часов дня 18 марта до часу ночи 19 марта.

Оргкомитет онлайн-марафона «Ночь выборов 2018. Life» направил приглашения принять участие в мероприятии представителям штабов всех кандидатов в президенты России, известным блогерам, экспертам, политикам и политологам, а также звездам эстрады и телевидения. В программе марафона — дискуссионные панели, выступления экспертов перед участниками и журналистами, баттл-сессии, после 21.00 — обсуждение первых данных с избирательных участков, — рассказал журналистам рассказал глава оргкомитета мероприятия, политтехнолог Дмитрий Гусев на пресс-конференции в Москве.

Кроме того, на марафон приглашены представители всех миссий наблюдателей, включая «Голос». «Мы приглашаем все миссии наблюдателей: и «Голос», и «За чистые выборы», и миссию ОБСЕ — мы всех приглашаем к нам на площадку», — сказал подчеркнул Дмитрий Гусев, выразив надежду, что на площадке марафона соберутся все приглашенные.

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Выборы президента России 18 марта 2018 года

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