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Володин: Отставка Тиллерсона — это их дела

Политика

Президент США уволил Рекса Тиллерсона с поста главы госдепартамента США

Москва, 13 марта 2018, 17:28 — REGNUM  Спикер Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на отставку Рекса Тиллерсона с поста главы госдепартамента США, передает корреспондент ИА REGNUM 13 марта.

Президент США Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона с поста главы госдепартамента США. Новым госсекретарем станет глава ЦРУ Майк Помпео.

«Давайте мы с вами не будем обсуждать то, что имеет отношение к исключительной компетенции и полномочиям органов власти США и их внутренние дела, это их решение и они вправе их принимать. Также как мы вправе принимать свои решения и они не вправе вмешиваться в наши вопросы», — заявил Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп объяснил отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона расхождением позиций и сообщил, что давно обсуждал с ним увольнение.

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