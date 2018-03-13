Володин: Отставка Тиллерсона — это их дела

Москва, , 17:28 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на отставку Рекса Тиллерсона с поста главы госдепартамента США, передает корреспондент ИА REGNUM 13 марта.

Президент США Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона с поста главы госдепартамента США. Новым госсекретарем станет глава ЦРУ Майк Помпео.

«Давайте мы с вами не будем обсуждать то, что имеет отношение к исключительной компетенции и полномочиям органов власти США и их внутренние дела, это их решение и они вправе их принимать. Также как мы вправе принимать свои решения и они не вправе вмешиваться в наши вопросы», — заявил Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп объяснил отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона расхождением позиций и сообщил, что давно обсуждал с ним увольнение.