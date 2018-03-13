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Пушков о новых назначениях в США: «Крайне правые республиканцы в восторге»

Политика

Дональд Трамп объявил об отставке Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США и назначении на его пост нынешнего директора ЦРУ Майка Помпео

Москва, 13 марта 2018, 17:22 — REGNUM  Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал объявленные президентом США Дональдом Трампом кадровые перестановки в Госдепартаменте и ЦРУ.

«Майк Помпео — первый человек из правоконсервативной «Тea Party» («Партии чаепития»), назначенный на пост госсекретаря. Внешней политикой прежде не занимался. Как и Трамп, сторонник решительных методов. Крайне правые республиканцы будут в восторге», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

Напомним, Дональд Трамп 13 марта сообщил, что Рекс Тиллерсон покинет должность госсекретаря США, а его место займет нынешний глава Центрального разведывательного управления Майк Помпео.

В свою очередь, на освободившийся пост директора ЦРУ будет назначена Джина Хаспел, которая станет первой женщиной в этой должности.

Для назначения обе кандидатуры должны будет утверждены Сенатом США.

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Увольнение Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США

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