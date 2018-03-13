Володин ответил Трампу, которому кажется вина РФ в отравлении Скрипаля

Москва, , 17:20 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил на позицию президента США Дональду Трампу по ситуации вокруг отравления Сергея Скрипаля, передает корреспондент ИА REGNUM 13 марта.

Президент США Дональд Трамп полагает, что, исходя из имеющихся у следствия по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери доказательств, за этим, вероятно, стоит Россия.

«Когда кажется, сами знаете, что нужно делать… Все то, что мерещится не всегда бывает наяву», — ответил Володин на вопрос журналистов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Трамп заявил об обсуждении отравления Скрипаля с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. «Мне кажется, что это, вероятно, Россия, опираясь на все доказательства, которые у них (британцев) есть», — сказал он.

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