Володин: Обвинениями в отравлении Скрипаля Британия вмешивается в выборы

Москва, , 17:09 — REGNUM Ситуация вокруг отравления Сергея Скрипаля — спланированная акция перед выборами президента РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 марта, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мей заявила о возможном участии России в отравлении Скрипаля.

«Это спланированная акция, которая является формой влияния в том числе на избирательную кампанию «, — заявил Володин.

Делается это для того, «чтобы попытаться дискредитировать Россию в глазах международной общественности», отметил он.

«Это вмешательство в наши дела, это вмешательство в наши выборы, форма выбрана самая циничная — когда под угрозу ставится здоровье граждан», — указал спикер Госдумы.

Володин обвинил власти Великобритании в отравлении Скрипаля.

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