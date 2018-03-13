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ЕС поможет Лондону расследовать отравление Скрипаля

Политика

Могерини в шоке

Брюссель, 13 марта 2018, 17:10 — REGNUM  Внешнеполитическое ведомство Евросоюза «шокировано» отравлением в Великобритании бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и готово оказать помощь Лондону в расследовании, 13 марта передает агентство Reuters.

Согласно заявлению пресс-службы главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, она «шокирована» использованием химического агента военного назначения для попытки убийства на территории Великобритании.

«В данном случае мы вместе с Великобританией будем добиваться правосудия правосудия и готовы оказать поддержку в случае необходимости», — говорится в заявлении.

Как передавало ИА REGNUM, бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, приговоренный в России к 13 годам лишения свободы, а также его дочь Юлия, были отравлены в Великобритании 4 марта.

Согласно заявлениям Лондона, отравление Скрипаля и его дочери было произведено при помощи боевого нервно-паралитического агента под названием «Новичок».

Правительство Терезы Мэй потребовало от Москвы объяснений, как боевое отравляющее вещество, якобы произведенное в России, попало на территорию Великобритании.

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Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии

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