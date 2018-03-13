Туркмения и Кувейт открывают новый этап сотрудничества

Эль-Кувейт, , 17:09 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов и эмир Кувейта СабахАль-АхмадАль-ДжаберАль-Сабах в ходе встречи заявили, что отношения между странами выходят на новый уровень, сообщает 13 марта «Туркмения сегодня».

По результатам переговоров на высшем уровне между странами были подписаны десять двухсторонних документов.

Внешнеполитические ведомства Туркмении и Кувейта приняли меморандум о взаимопонимании и двухсторонним политическим консультациям. Кроме этого, на уровне правительств подписаны соглашения об экономическом и техническом сотрудничестве.

Государственная корпорация «Туркменгаз» подписала меморандум о взаимопонимании с «Kuwait Petroleum Corporation».

Содержание документов не раскрывается.

Напомним, 9 марта проправительственные СМИ Туркмении сообщили, что Бердымухамедов совершит визит в Кувейт и ОАЭ. Эксперты отмечали, что глава государства предложит правительству и бизнесу этих стран принять участие в строительстве газопровода ТАПИ (Туркмения — Афганистан — Пакистан — Индия).