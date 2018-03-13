Белый дом объяснил отставку Тиллерсона подготовкой к переговорам с КНДР

Вашингтон, , 16:55 — REGNUM Перестановки в руководстве ЦРУ и Госдепартамента США обусловлены желанием президента Дональда Трампа сформировать новую команду перед переговорами с КНДР. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

«Дональд Трамп принял решение заменить Рекса Тиллерсона сейчас, чтобы создать новую команду до предстоящих переговоров с Ким Чен Ыном, лидером КНДР, которые он планирует провести в мае, а также различных текущих переговоров в торговой сфере», — сказал собеседник издания.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент США сообщил, что Рекс Тиллерсон покинет пост государственного секретаря, а его место займет нынешний директор ЦРУ Майк Помпео.

В свою очередь, Центральное разведывательное управление должна будет возглавить Джина Хаспел, которая станет первой женщиной на данном посту.

Обе кандидатуры ещё должен будет утвердить Сенат США.

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